Il 3 luglio l'evento "Calizzano E-bike Tour": un'escursione non competitiva per ammirare il territorio

Sabato 3 luglio tutto pronto per l'evento "Calizzano E-bike Tour". "Sarà la prima di altre 3/4 giornate all'insegna del divertimento con le e-bike - spiega il sindaco Pierangelo Olivieri - Non si tratta di una competizione, ma semplicemente di un giro in compagnia per ammirare il nostro territorio".

L'escursione guidata sarà di circa 30 chilometri con un dislivello di mille metri. Salite importanti e discese molto divertenti.

Ritrovo verso le 10.30 presso Calizzano. Non ci sarà una quota di iscrizione. L'evento è organizzato con il patrocino del comune di Calizzano.