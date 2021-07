Scherma: la finalese Carola Maccagno entra nei ranghi del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare

La nota della Polisportiva del Finale:

Felici della notizia, giunta dal Victoria Torino Scherma, la Polisportiva del Finale si unisce alle congratulazioni alla spadista Carola Maccagno che, dal 16 giugno 2021 è entrata a far parte del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare.

I complimenti arrivano dal Ginnastica Victoria di Torino dove Carola attualmente si allena, ma anche con grande orgoglio da parte di tutta la nostra Polisportiva ed in particolare dal Maestro Sergio Nasoni, colonna della nostra sezione "Scuola di scherma Leonpancaldo" dove Carola ha iniziato la sua carriera sportiva.

Avevo intenzione di ringraziare il mio Maestro Sergio Nasoni, che non ha mai smesso di credere in me e di darmi consigli" ci dice Carola. "Da quattro anni mi alleno al Ginnastica Victoria di Torino sotto la guida di Maurizio Mencarelli che è sempre d’accordo con me quando decido di andare a trovare Sergio a Savona. Sergio è una persona eccezionale e senza di lui non sarei mai riuscita ad entrare nel centro sportivo dell’aeronautica come fece anche, prima di me, il suo allievo olimpionico Stefano carrozzo".

E in tutta questa sua semplicità noi cogliamo la grandezza e lo spessore di questa grande atleta, classe 2003, che, lo ricordiamo, il Maestro Nasoni, con grande lungimiranza, al termine del campionato di Under 14, incoraggiò a trasferirsi a Torino, per proseguire la sua carriera sportiva.

Quando può, Carola, vincitrice del Campionato Europeo a Squadre torna nella sua Finale Ligure che l'ha vista crescere e che il 27 dicembre 2018 l'aveva incoronata, vincitrice dello SPORTIVO DELL’ANNO 2018, (evento organizzato dalla Consulta dello Sport in collaborazione con l'assessorato allo Sport del Comune di Finale Ligure), scegliendola tra le eccellenze presenti nel mondo dello sport finalese.