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Calcio | 01 luglio 2021, 20:08

Calcio, Prima Categoria: sono 65 i club in Liguria che potranno iscriversi

Calcio, Prima Categoria: sono 65 i club in Liguria che potranno iscriversi

Il numero di società che avranno la possibilità di iscriversi al prossimo campionato di Prima Categoria è stato fissato. Sono 65 i club che hanno maturato il diritto. Una volta che il Comitato Regionale Ligure avrà il quadro compiuto sarà varato il format, sul quale non sono ancora emerse particolari indiscrezioni.

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022

1. A.N.P.I.SPORT E.CASASSA

2. ALTARESE

3. APPARIZIONE FC

4. ARCOLA GARIBALDINA

5. AREA CALCIO ANDORA

6. ATLETICO ARGENTINA

7. AURORA CALCIO

8. BAIA ALASSIO CALCIO

9. BARGAGLI SAN SIRO

10. BOLANESE

11. BORGHETTO 1968

12. BORGO FOCE MAGRA A.F.

13. BORGORATTI

14. CA DE RISSI SAN GOTTARDO

15. CALVARESE 1923

16. CAMPESE F.B.C.

17. CAPERANESE 2015

18. CARLIN S BOYS

19. CASARZA LIGURE

20. CASTELNOVESE

21. CELLA 1956

22. CEPARANA CALCIO

23. CITTA DI COGOLETO

24. COGORNESE

25. CORNIGLIANESE 1919

26. FEGINO

27. INTERCOMUNALE BEVERINO

28. LETIMBRO 1945

29. MALLARE

30. MAROLACQUASANTA

31. MASONE

32. MIGNANEGO

33. MILLESIMO CALCIO

34. MULTEDO 1930

35. MURA ANGELI

36. NUOVA OREGINA S.R.L.

37. OLIMPIA CARCARESE

38. OLIMPIC 1971

39. ONEGLIA CALCIO

40. PEGAZZANO CALCIO 2015

41. PIEVE LIGURE

42. PONTELUNGO 1949

43. PRA F.C.

44. PRATO 2013

45. PRO PONTEDECIMO CALCIO

46. PRO SAVONA CALCIO

47. QUILIANO&VALLEGGIA

48. RICCO LE RONDINI

49. RIESE

50. RUENTES 2010

51. S. BERNARDINO SOLFERINO

52. S. QUIRICO BURLANDO 1959

53. SAMPIERDARENESE

54. SAN CIPRIANO

55. SAN DESIDERIO

56. SAN FILIPPO NERI ALBENGA

57. SAN LAZZARO LUNENSE

58. SANTERENZINA

59. SORI

60. SPERANZA 1912 F.C.

61. SPORT. CLUB AURORA 1919

62. SUPERBA CALCIO 2017

63. TORRIGLIA 1977

64. VADESE CALCIO 2018

65. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE 

redazione

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