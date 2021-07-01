Calcio, Prima Categoria: sono 65 i club in Liguria che potranno iscriversi

Il numero di società che avranno la possibilità di iscriversi al prossimo campionato di Prima Categoria è stato fissato. Sono 65 i club che hanno maturato il diritto. Una volta che il Comitato Regionale Ligure avrà il quadro compiuto sarà varato il format, sul quale non sono ancora emerse particolari indiscrezioni.
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022
1. A.N.P.I.SPORT E.CASASSA
2. ALTARESE
3. APPARIZIONE FC
4. ARCOLA GARIBALDINA
5. AREA CALCIO ANDORA
6. ATLETICO ARGENTINA
7. AURORA CALCIO
8. BAIA ALASSIO CALCIO
9. BARGAGLI SAN SIRO
10. BOLANESE
11. BORGHETTO 1968
12. BORGO FOCE MAGRA A.F.
13. BORGORATTI
14. CA DE RISSI SAN GOTTARDO
15. CALVARESE 1923
16. CAMPESE F.B.C.
17. CAPERANESE 2015
18. CARLIN S BOYS
19. CASARZA LIGURE
20. CASTELNOVESE
21. CELLA 1956
22. CEPARANA CALCIO
23. CITTA DI COGOLETO
24. COGORNESE
25. CORNIGLIANESE 1919
26. FEGINO
27. INTERCOMUNALE BEVERINO
28. LETIMBRO 1945
29. MALLARE
30. MAROLACQUASANTA
31. MASONE
32. MIGNANEGO
33. MILLESIMO CALCIO
34. MULTEDO 1930
35. MURA ANGELI
36. NUOVA OREGINA S.R.L.
37. OLIMPIA CARCARESE
38. OLIMPIC 1971
39. ONEGLIA CALCIO
40. PEGAZZANO CALCIO 2015
41. PIEVE LIGURE
42. PONTELUNGO 1949
43. PRA F.C.
44. PRATO 2013
45. PRO PONTEDECIMO CALCIO
46. PRO SAVONA CALCIO
47. QUILIANO&VALLEGGIA
48. RICCO LE RONDINI
49. RIESE
50. RUENTES 2010
51. S. BERNARDINO SOLFERINO
52. S. QUIRICO BURLANDO 1959
53. SAMPIERDARENESE
54. SAN CIPRIANO
55. SAN DESIDERIO
56. SAN FILIPPO NERI ALBENGA
57. SAN LAZZARO LUNENSE
58. SANTERENZINA
59. SORI
60. SPERANZA 1912 F.C.
61. SPORT. CLUB AURORA 1919
62. SUPERBA CALCIO 2017
63. TORRIGLIA 1977
64. VADESE CALCIO 2018
65. VECCHIAUDACE CAMPOMORONE