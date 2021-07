Calcio, Cairese. Il punto del ds Giribone: "Siamo consci della condizione tecnica di Diego Alessi, il club non intraprende iniziative che sa di non poter portare avanti"

La strutturazione dello staff tecnico della Cairese ha creato non poche discussioni tra gli addetti ai lavori, ma proprio per questo motivo la dirigenza gialloblu ha immediatamente voluto giocare a carte scoperte, attraverso la decisa presa di posizione del direttore sportivo Matteo Giribone.





"Abbiamo iniziato a sentire voci infondate - spiega il ds gialloblu - in merito alla composizione del nostro staff tecnico.

L'ufficialità non è stata ancora comunicata perchè manca ancora una figura all'appello all'interno del gruppo di lavoro, ma che contiamo di definire quanto prima.

Siamo pienamente consapevoli di come Diego Alessi al momento non abbia il patentino per poter allenare, motivo per cui abbiamo inserito nel gruppo di lavoro figure come quelle di Bresci, Marini e Caviglia, tutte e tre abilitate.

Diego collaborerà con loro e non appena ci sarà un corso per l'abilitazione si iscriverà per diventare allenatore a tutti gli effetti.