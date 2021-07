Calciomercato forza sei per il Dego. Tanti i volti nuovi per la rosa di mister Macchia

E' un Dego che non ha lasciato nulla al caso in queste prime battute di mercato. A un numero davvero importante di conferme, i valbormidesi hanno aggiunto ben sei volti nuovi, tutti annunciati a strettissimo giro di posta l'uno dall'altro.

Partendo dai pali ecco un restyling completo con l'ex Mallare Gianluca Astengo e il giovane Lorenzo Dematteis, deghese doc, classe 2002.

Nel reparto arretrato spazio a Edoardo Briano, ex di Aurora, Plodio e Mallare, mentre in mediana tornerà l'esperienza di Roberto Eletto, dopo l'esperienza in giallonero.

Infine, in attacco, sono in arrivo Antonio Gennarellii (anche lui ex Mallare), e il 2001 Fabio Bastoni, reduce dalle esperienze con Bragno e Plodio.