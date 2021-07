Calcio, Quiliano & Valleggia: quante novità per il Settore Giovanile. Arrivano Quintavalle, Magnani, Saino, Gerbaudi, Bruzzone e Manunta

Adesioni che vorremmo continuare ad incrementare grazie alla serietà e professionalità di tutto il nostro Staff riconfermato interamente e con l'apporto dei nuovi membri, che siamo sicuri daranno un grosso slancio in termini di qualità.

Come per i #QeVSummerCamp21, anche per la #QeVAcademy i perni fondamentali e le basi sulla costruzione di tutte la leve, saranno: