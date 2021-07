Sharin Judo: bronzo all'esordio per Davide Crevano, arriva il podio ai Campionati Italiani Esordienti

Davide Crevani raggiunge il terzo posto ai campionati italiani di judo, tenutisi sabato 3/7/21 al centro federale di Ostia Lido.

Il giovane atleta dello Sharin Judo, si presenta al suo primo campionato italiano nella categoria esordienti B-73 chili e dopo 4 incontri conclusi prima del tempo massimo strappa una medaglia di bronzo di assoluto valore, dimostrando una forza e una tecnica degna di atleti ben più esperti.

Alle finali nazionali anche Simone Minuto, che peró nonostante una bella prova nn raggiunge le postazioni alte della classifica, causa un rientro alle gare dopo un lungo stop.

Si chiude quindi in festa questo week end per lo Sharid Judo, come dimostrano le parole piene di gioia del suo presidente Igor Piperis: "Stiamo lavorando bene e nonostante un periodo storico davvero difficile, siamo riusciti con impegno e passione a mantenere vivo un bellissimo gruppo di giovani agonisti, che ci fanno ben sperare per il futuro".