Enzo Grenno confermato presidente dell'Associazione Chicchi di Riso per il triennio 2021-2023

Enzo Grenno è stato ancora una volta, la prima nel 2006, confermato alla guida della Associazione "chicchi di riso" Onlus per il triennio 2021-2023.

Lo hanno eletto gli Associati in occasione dell'Assemblea elettiva che si è svolta presso la sede in via IV Novembre a Savona.

Vice presidente, anche egli riconfermato, sarà Giancarlo Di Maggio, così come Luca Bazzano ricoprirà nuovamente la carica di segretario.

Nel direttivo sono stati eletti come Consiglieri i seguenti Associati: Alberto Argenteri, Lodovico Borsotto, Daniele Guatti,

Daniele Guerrera,

Giorgio Levo,

Luca Oddone,

Giuseppe Piccardo,

Carmelo Pirolina,

Roberto Pizzorno, Caterina Ratto,

Alberto Sarti

Loris Tappa.

Nel corso della partecipata Assemblea, Enzo Grenno ha ringraziato gli associati per la fattiva collaborazione fornita durante il periodo del lok-down relativo alla pandemia Covid-19 dove l’Associazione è stata attiva collaborando anche con altre Associazioni per la consegna di generi alimentari e di prima necessità ad Ospedali, Case di Riposo, Parrocchie e Famiglie unitamente alla fornitura di abbigliamento, attrezzatura e strumentistica sanitaria specificatamente all’Ospedale San Paolo di Savona. Fra le nuove iniziative curate nel periodo post pandemia, il progetto "Jet Ski Therapy" in collaborazione con il campione del mondo di moto d'acqua Fabio Incorvaia. Ricco il calendario delle manifestazioni in programma nel 2021, fra le quali riteniamo interessante ricordare la "Savona Half Marathon" , la "Corsa dei Babbi Natale" ed il "pranzo di Natale" per le persone sole e meno fortunate della città, in collaborazione con la Comunità di San Egidio di Savona, presso la Chiesa N. S. della Neve di Via Saredo.