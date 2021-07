Calcio. E' il team Susocar la prima squadra vincitrice del Torneo "Il Club Rossoblu"

Due giornate all’insegna dell’amicizia e del divertimento. Otto squadre delle leve 2005 e 2006 si sono date battaglia a Vado sui campi del “Dagnino” nella prima edizione del Torneo estivo “Il Club Rossoblu”. Dopo due giorni di battaglia ha prevalso in finale il Team Susocar allenato dall’ottimo mister Vismara sulla compagine dei Birrareal, che ben si sono comportati tenendo testa sino all’ultimo pur giocando sotto leva.

Nella finale per il terzo e quarto posto, il Team Zuno ha prevalso di misura sul Team Zero 6.



Premi speciali sono andati a:

Miglior Giocatore: Pesce (team Zuno)

Miglior portiere: Bottero (team Birrareal)

Miglior marcatore: Mata (team Susocar)

Miglior gesto tecnico: Melillo (team Gigiboys)



Prossime date del Torneo:

10-11 luglio leve 07/08

17-18 luglio leva 11/12

24-25 luglio leve 09-10