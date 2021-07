Calcio, Savona. Mini summit ieri al Ruffinengo sulla questione campi. Il presidente Carella: "Partite ok, ancora difficoltà sugli allenamenti"

A margine della presentazione della conferenza stampa di presentazione della Stephan El Shaarawy Academy, il presidente del Legino, Piero Carella, ha avuto modo di parlare con i giornalisti anche della ripresa dell'attività calcistica della Prima Squadra e dell'imminente arrivo del Savona sul terreno del Ruffinengo, complice il saluto del direttore generale biancoblu Simone Sinopia.

"Sarà una stagione particolare dopo lo stop imposto dalla pandemia - spiega Carella - ma credo che vedremo un Legino che si ripresenterà sul terreno di gioco con la propria filosofia. Siamo soliti costruire delle squadre solide, ma non di primissima fascia, motivo per cui è difficile lasciarsi andare a proclami estivi. Vogliamo far bene, questo è fuor di dubbio, vedremo in corso d'opera dove riusciremo ad arrivare.

Arrivo del Savona concluso? Per le partite non sono emerse criticità. Un discorso a parte meritano gli allenamenti. Ci stiamo adoperando per trovare gli spazi giusti all'interno del programma settimanale. L'auspicio è trovare una soluzione adeguata per le esigenze di tutti".