Calciomercato. Dopo i rumor ecco l'ufficialità: Mattia Grandoni passa alla Cairese

Come preannunciato la scorsa settimana, è stato concluso positivamente da parte della Cairese, l'ingaggio di Mattia Grandoni.

Un rinforzo di qualità per il centrocampo gialloblu, ufficializzato pochi minuti fa.

"La società A.S.D. Cairese 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Mattia Grandoni, centrocampista classe 1999.

Giovane ma con già esperienze importanti in Toscana nelle file di Massese, Viareggio e Colligiana. In Liguria, Mattia, ha collezionato presenze indossando la maglia del Savona, dell’Albenga e nell’ultimo anno ha militato in serie D nelle file dell’Imperia".