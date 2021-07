Pallanuoto. La Rari Nantes Savona vince l titolo regionale Under 20, da giovedì scattano le semifinali nazionali

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto, ieri pomeriggio, nella piscina di Lavagna, con l'S.C. Quinto, l’incontro valevole per la Finale Regionale del Campionato Under 20 di Pallanuoto. Il punteggio finale è stato di 11 a 4 in favore dei biancorossi che, avendo così conquistato il titolo di Campione Regionale, volano in Semifinale Nazionale. La Rari organizzerà uno dei 4 concentramenti di Semifinale a Savona giovedì 8 luglio e venerdì 9 luglio.

La partita si è disputata a porte chiuse e nel rispetto delle regole anti covid.



Questo il tabellino della partita.

CARIGE RARI NANTES SAVONA – S.C. QUINTO 11 – 4

Parziali (2 – 1) (3 – 2) (3 – 1) (3 – 0)



TABELLINO

Formazioni

CARIGE R.N. SAVONA: Da Rold, Brando, Marano, Giordano, Bragantini M. 1, Patchaliev 2, Caldieri 4, Giovanetti, Bertino 2, Maricone 1, Recagno, Urbinati 1, Cora.

Allenatore Didieu Cavallera.



S.C. QUINTO: Noli, Dellacasa, Ferrero, Villa S. 1, Gilardo 2, Valle G., Navone 1, Perongini, Vassallo, Massa, Gambacciani N., Culotta, Valle R..

Allenatore Bittarello.



Arbitro: Savino M..



Superiorità numeriche:

CARIGE R.N. SAVONA: 4 / 6

S.C. QUINTO: 1 / 4



Note:

Usciti per limite di falli: Nessuno.

Nel Quinto in porta Valle R..