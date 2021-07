Sanremo: ecco i numeri a una settimana dalla chiusura del 'Festival del Beach Volley'

A una settimana dalla chiusura del ‘Festival del Beach Volley’ di Sanremo la Polisportiva Corpo e Movimento tira le somme per una manifestazione che mancava in Liguria e a Sanremo da 20 anni.

Lo fa con i dati sono chiari ed inequivocabili:

- 104 coppie iscritte nei 5 giorni di gara

- più di100 tra accompagnatori, allenatori e familiari al seguito

- partecipanti tutta la fascia giovanile dai 15 ai 38 anni

- più di 20 strutture ricettive coinvolte

- 40 persone tra staff organizzativo ed arbitrale

- 2 ore di servizi filmati passati per canali social, you tube e federvolley

- un alto valore tecnico-sportivo con in campo le migliori coppie italiane sia nel maschile che nel femminile, con partite spettacolari giocate punto a punto sia nel open che nel giovanile

- centinaia di spettatori passati o soffermati tra i bagni Italia, Morgana e Lido

- 6 accrediti per fotografi di cui 4 provenienti da fuori Liguria ed uno svizzero

- migliaia di contatti sulle pagine degli organizzatori, giocatori, sponsor e Federvolley

In definitiva una manifestazione costruita in poco più di un mese, con numeri significativi per il turismo e l'economia turistica della Liguria e di Sanremo. La polisportiva si ricandida ad ospitare la manifestazione allargando sinergie e categorie di gioco ed auspica sia gli enti locali sia le strutture turistiche dai bagni marini alle strutture ricettive ne comprendano la valenza e ricaduta economica oltre alto valore sportivo rendendosi disponibili per la prossima organizzazione.