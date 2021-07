Bocce. Il conto alla rovescia sta per scadere, Loano sta per riabbracciare le finali Scudetto

Sabato 10 e domenica 11 luglio il bocciodromo di via Alba a Loano ospiterà il Final Four 2021 che assegnerà lo scudetto della Serie A maschile volo. A fronteggiarsi sui campi della struttura loanese saranno l'Asd Brb Ivrea di Ivrea (To), l'Asd La Perosina Boulenciel di Perosa Argentina (To), l'Asd Crc Gaglianico di Gaglianico (Bi) e l'Asd Noventa di Piave di Noventa di Piave (Ve).

Sabato gli incontri prenderanno il via alle 14 mentre domenica gli atleti inizieranno a gareggiare a partire dalle 9.30. La finale scudetto sarà trasmessa in diretta streaming all'indirizzo www.federbocce.it e sui canali social federali.

La manifestazione è organizzata dall'Asd Società Bocciofila La Loanese con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del comune, Coni, Comitato Italiano Paralimpico e Federazione Italiana Bocce.