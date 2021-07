Outdoor: la Pro Loco Loano organizza un'escursione guidata a piedi al santuario dei Santi Cosma e Damiano

In occasione della “Giornata nazionale delle Pro Loco d'Italia” la Pro Loco Loano Aps organizza un'escursione guidata a piedi al santuario dei Santi Cosma e Damiano.

L'iniziativa, che gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e Unpli Liguria, è in programma per domenica 11 luglio. I partecipanti si ritroveranno alle 9 presso la sede di Pro Loco Loano (ufficio Iat) all'interno di Marina di Loano.

Ai partecipanti verrà offerta una bottiglietta d'acqua e verranno fornite indicazioni anche per scaricare la App per visualizzare l'itinerario su smartphone. Da qui, guidati da un accompagnatore dell'Asd Maremontana, si dirigeranno verso la chiesa di Madonna del Loreto, imboccheranno via Tito Minniti, via San Damiano e raggiungeranno la chiesa della Mercede; attraverso la macchia mediterranea ed una zona di folti ulivi, in quaranta minuti arriveranno alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano, che per l'occasione sarà eccezionalmente aperta dai volontari addetti alla sua custodia. Già prima dell'anno mille, la chiesa era frequentata dai loanesi fuggiti dalla costa per timore delle incursioni dei Saraceni.

La comitiva sosterà brevemente sul piazzale semicircolare antistante la chiesa, spazio delimitato da maestosi cipressi e dal quale si gode una splendida vista su tutta Loano e dalla Caprazoppa (Finale Ligure) sino all'isola Gallinara (Albenga).

La Pro Loco Loano offrirà a tutti un piccolo rinfresco con focaccia ligure e vino nostralino. Il ritorno avverrà lungo la strada principale, con sosta al complesso di Monte Carmelo, fondato dalla famiglia Doria nel 1600 ed attualmente retto dai frati dell'ordine dei Carmelitani Scalzi e inserito nella lista dei monumenti nazionali italiani. L'itinerario proseguirà sul viadotto che sorpassa la valle ed il rio Berbena, attraverso l'antico Borgo Castello e sul ponte sul Nimbalto. Il rientro al punto di partenza è previsto per le 12 circa.

Per contatti è possibile telefonare al numero 333.6208624 o 328.8960085 o ancora 019.7704832 o inviare una mail a info@prolocoloano.it o iatprolocoloano@gmail.com.