Calciomercato. Il Campomorone non sta a guardare, confermati Fassone e Curabba

Se il calciomercato in Eccellenza per le squadre ponentine inizia a lanciare i primi segnali, anche i team genovesi non stanno certamente a guardare.

Il Campomorone non ha vissuto certamente un periodo facile nelle settimane in cui si è concentrato il campionato, ma alcuni punti fermi dell'organico, pur dopo l'addio del portiere Canciani, rimarranno intatti.

Ieri sui proprio canali social la società ha infatti confermato due elementi del settore offensivo: Federico Fassone, uno dei giocatori tatticamente più importanti del campionato e l'attaccante Moreno Curabba, pronto a dare ancora il proprio contributo sul fronte offensivo biancoblu.