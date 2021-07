Anteprima Girone A EURO 2020

Questo torneo si sta finalmente svolgendo e questa è una buona notizia dopo un anno così difficile nel mondo, che ha colpito anche lo sport.

Finalmente, gli appassionati di calcio e i giocatori di tanti casinò online avranno la possibilità di vedere le squadre allo stadio. Alcune piattaforme come 22bet prevedono un'affluenza record per le scommesse su questo torneo. Infatti, ci si aspetta che molti nuovi clienti facciano uso del 22bet bonus benvenuto per partecipare.

Girone A EURO 2020: Italia, Svizzera, Turchia e Galles

Il 'primo' girone di Euro 2020 , Girone A, serve per essere uno dei più competitivi nella fase a gironi. Certo, i 'giganti' europei, l'Italia, sono i favoriti per vincerla, ma neanche quelli dietro di loro sono molto indietro.

Svizzera , Turchia e Galles hanno tutti un gruppo di giocatori di talento in grado di ribaltare le cose a loro favore. Ciò che viene promesso, tuttavia, è una partita divertente e combattuta tra le squadre che si contendono un posto negli ottavi di finale. Con un po' di imprevedibilità intorno, in questo gruppo interessante possono derivare risultati shock, partite ad alto punteggio e molto dramma.

Anteprima Italia Euro 2020

I cavalli oscuri per vincere tutto, l'Italia arriva al torneo Euro 2020 imbattuta nelle ultime 21 partite, dopo aver assaporato l'ultima sconfitta nel 2018! Con l'ex allenatore del Manchester City Roberto Mancini in carica, gli Azzurri sono disciplinati in fase difensiva e un vero osso duro. Con alcuni grandi nomi di grande esperienza e di alta qualità in tutto il parco - l'Italia dovrebbe essere una forza da non sottovalutare - purché le loro più grandi star possano fare clic insieme.

PROBABILITÀ DI VINCERE GRUPPO/FINITURA TOP 2

L'Italia è a -186 per vincere il girone. Sono -835 per finire tra i primi 2.

LA ROSA DELL’ITALIA IN EURO 2020

Portieri : Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta)

Centrocampisti : Nicolò Barella (Inter), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Parigi)

Attaccanti : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo)

GIOCATORE CHIAVE DA TENERE D'OCCHIO

Federico Chiesa

Nel miscuglio di una campagna della Juventus nella stagione appena conclusa, Federico Chiesa si è distinto come il loro giocatore di punta. Certo, Cristiano Ronaldo avrebbe potuto segnare di più, ma quando la Juve aveva bisogno di un eroe, Chiesa si è fatto avanti ogni volta. L'ala minacciosa ha segnato 15 gol e registrato 11 assist la scorsa stagione, essendo un terrore in anticipo. La specialità di Chiesa è la sua versatilità.

Può giocare in entrambe le fasce e anche come falso numero 9 se necessario. Il suo movimento intelligente, l'esplosione di ritmo e l'occhio per il gol nell'ultimo terzo lo rendono una minaccia davvero imprevedibile. Mentre tutti si preparano a risolvere come rompere la forma difensiva dell'Italia, devono essere consapevoli della minaccia che Chiesa possiede per ottenere i gol dal nulla con piccoli incantesimi di brillantezza.

Anteprima Euro 2020 Svizzera

Dopo aver ottenuto il miglior piazzamento di sempre nella competizione Euro 2016, la Svizzera questa volta cerca di migliorare questo record. Una squadra piena di stelle che giocano in Premier League o in altri dei primi 5 campionati europei: hanno abbastanza pedigree e talento per farsi strada fino alla fase a eliminazione diretta. Tuttavia, di fronte a un'opposizione difficile, gli svizzeri devono esibirsi come un'unica unità solida per superare la fase a gironi questa volta.

PROBABILITÀ DI VINCERE GRUPPO/ FINITURA TOP 2

La Svizzera è +475 per vincere il girone. Sono +110 per finire tra i primi 2.

LA ROSA DELLA SVIZZERA IN EURO 2020

Portieri : Yvon Mvogo (PSV), Jonas Omlin (Montpellier), Yann Sommer (Mönchengladbach)

Difensori : Manuel Akanji (Dortmund), Loris Benito (Bordeaux), Eray Cömert (Basilea), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Jordan Lotomba (Nizza), Kevin Mbabu (Wolfsburg), Becir Omeragic (Zurigo), Ricardo Rodríguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Basilea)

Centrocampisti : Christian Fassnacht (Young Boys), Edimilson Fernandes (Mainz), Remo Freuler (Atalanta), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Djibril Sow (Francoforte), Ruben Vargas (Augsburg), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Mönchengladbach) , Steven Zuber (Francoforte)

Attaccanti : Breel Embolo (Mönchengladbach), Mario Gavranović (Dinamo Zagabria), Admir Mehmedi (Wolfsburg), Haris Seferović (Benfica)

GIOCATORE CHIAVE DA TENERE D'OCCHIO

Xherdan Shaqiri

Nonostante una stagione piuttosto deludente e senza incidenti con il Liverpool, Xherdan Shaqiri rimane il giocatore più creativo della Svizzera nel terzo posto offensivo. In 90 presenze per loro, ha segnato 23 gol e fornito 24 assist.

Se la Svizzera avrà una campagna entusiasmante, Shaqiri deve essere al suo meglio. Sperano che l'ala possa creare cose con i suoi cross precisi, i suoi brillanti calci piazzati e produrre quel pizzico di magia sotto porta per vincere le partite degli Europei.

Anteprima Euro 2020 Turchia

La Turchia è una squadra che ha mostrato segni di miglioramento costante nel corso degli anni ed è uno dei perdenti a cui potresti voler fare attenzione negli Euro. Con una giovane e vivace linea difensiva e una forma difensiva ostinata che può infastidire le altre squadre, possono essere un osso duro.

Di fronte ad avversari formidabili, la Turchia cercherà di ottenere risultati a sorpresa e mantenere la propria reputazione di unità laboriosa e senza paura su entrambi i lati del campo.

PROBABILITÀ DI VINCERE GRUPPO/ FINITURA TOP 2

La Turchia è +540 per vincere il girone. Sono +130 per finire tra i primi 2.

LA ROSA DELLA TURCHIA IN EURO 2020

Portieri : Altay Bayındır (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (İstanbul Başakşehir)

Difensori : Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (LOSC Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Umut Meraş (Le Havre), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester), Rıdvan Yılmaz (Beşikta )

Centrocampisti : Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (AC Milan), Halil Dervişoğlu (Brentford), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Abdülkadir Ömür (Trabçoorz), (Beenerbah Tozonspor) ), Okay Yokuşlu (West Brom)

Attaccanti : Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Enes Ünal (Getafe), Cengiz Ünder (Leicester), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille), Burak Yılmaz (LOSC Lille)

GIOCATORE CHIAVE DA TENERE D'OCCHIO

Hakan Çalhanoğlu

Mentre la Turchia è una squadra difensiva davvero buona con giocatori di qualità come Merih Demiral e Caglar Soyuncu, Hakan Calhanoglu rimane il loro faro creativo in futuro. È lui che incide insieme tutte le possibilità e crea tutti i vincitori per loro.

Hakan entra nel torneo con slancio, dopo aver segnato 9 gol e registrato 12 assist in una stagione prolifica con l'AC Milan in Serie A. Un giocatore davvero intelligente noto per i suoi brillanti gol dalla lunga distanza, i calci piazzati precisi e la capacità di entrare frizione in situazioni promettenti – Calhanoglu ha tutte le carte in regola per portare la Turchia in fondo agli Europei e deve dimostrarlo con alcune grandi prestazioni.

Anteprima Galles Euro 2020

Dopo un'emozionante campagna di qualificazione, il Galles è tornato per ripetere l'eroismo di Euro 2016 – quando ha battuto tutte le probabilità per arrivare fino ai quarti di finale! Giocando solo nel loro secondo Euro in assoluto, il Galles sarà guidato da Gareth Bale, che potrebbe giocare la sua ultima competizione importante per loro.

In tal caso, il Galles spera che la stella del Real Madrid si avvicini al piatto e li ispiri a tirare fuori un'altra incredibile storia perdente.

PROBABILITÀ DI VINCERE GRUPPO/ FINITURA TOP 2

Il Galles è +1200 per vincere il girone. Sono +230 per finire tra i primi 2.

LA ROSA DI EURO 2020

Portieri : Adam Davies (Stoke City), Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City)

Difensori : Ethan Ampadu (Chelsea), Ben Cabango (Swansea City), Ben Davies (Tottenham), Chris Gunter (Charlton Athletic), Tom Lockyer (Luton Town), Chris Mepham (Bournemouth), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Connor Roberts (Swansea City), Joe Rodon (Tottenham), Neco Williams (Liverpool)

Centrocampisti : Joe Allen (Stoke City), David Brooks (Bournemouth), Rubin Colwill (Cardiff City), Daniel James (Manchester United), Dylan Levitt (Manchester United), Joe Morrell (Luton Town), Aaron Ramsey (Juventus), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff City), Harry Wilson (Liverpool)

Attaccanti : Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)

GIOCATORE CHIAVE DA TENERE D'OCCHIO

Gareth Bale

Nonostante tutte le sue recenti polemiche, Gareth Bale rimane ancora la più grande risorsa della squadra nazionale gallese. Hanno alcuni talenti decenti della Premier League nella loro squadra, ma nessuno può avere un impatto simile come l'ala.

Bale ha avuto una buona stagione in prestito con il Tottenham, segnando 16 gol e registrando 3 assist la scorsa stagione. Con la sua esperienza nel grande gioco, la reputazione di aver vinto tutti i principali trofei del club, molte aspettative saranno riposte sulle spalle di Bale.

L'ala deve solo prosperare e produrre alcune prestazioni scintillanti per riportare il Galles nella terra promessa.