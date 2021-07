Dato che UEFA Euro 2020 è alle porte, gli appassionati di calcio stanno cercando di prevedere quali giocatori metterebbero il piede sul campo verde come undici titolari per la squadra di Euro 2020 della Germania.

La squadra tedesca è una delle favorite nelle scommesse e ha, insieme alla Francia, le migliori quote nei bookmakers internazionali sulle famose piattaforme di gioco online, come si può vedere nelle recensioni di 1bet e tante altre.

Nel 1908, la nazionale di calcio tedesca giocò la sua prima partita. L'Associazione tedesca di calcio, creata nel 1900, governa la squadra.

A causa dell'occupazione e della divisione alleate, la FIFA ha riconosciuto tre squadre nazionali tedesche separate tra il 1949 e il 1990: la squadra della DFB per la Repubblica federale di Germania (chiamata Germania Ovest dal 1949 al 1990), la squadra della Saarland per il Protettorato della Saar (1950-1956) , e la squadra della Germania dell'Est per la Repubblica Democratica Tedesca (1952-1990).

Con quattro Mondiali (1954, 1974, 1990, 2014), tre Campionati Europei (1972, 1980, 1996) e una Confederations Cup (2017), la Germania è una delle nazionali di maggior successo a livello internazionale.

Sono anche arrivati ​​secondi agli Europei tre volte, quarti ai Mondiali quattro volte e terzi ai Mondiali quattro volte. Nel 1976, la Germania dell'Est divenne il primo paese a vincere l'oro olimpico.

La Germania ha ottenuto il miglior punteggio Elo di qualsiasi squadra nazionale di calcio nella storia alla conclusione della Coppa del Mondo 2014, con un totale di 2.205 punti.

Come si schiererà la Germania a UEFA Euro 2020?

Joachim Low ha scelto un gruppo esperto per Euro 2020, ricordando i campioni della Coppa del Mondo Thomas Muller e Mats Hummels, entrambi non giocavano per la Germania da quasi due anni prima di quest'estate.

Per la competizione di questa estate, la Germania è stata assegnata al Gruppo F, che comprende l'Ungheria, che difende i vincitori europei European Portogallo, e campione del mondo in carica Francia.

La Germania ha utilizzato una configurazione 4-2-3-1 in cinque delle sue otto partite finora in questa stagione, comprese le amichevoli contro la Turchia e la Repubblica Ceca e le sei partite della Nations League.

I giocatori della lista Germania Euro 2020 che abbiamo fornito per voi sono quelli che il team di Sportmob ritiene abbiano le migliori possibilità di fare l'undici titolare, ma alla fine, il manager è l'unico che sa chi riceverà un po' di tempo di gioco decente. Finora, i seguenti giocatori sono stati selezionati per la squadra del torneo:

Portieri: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp

Difensori: Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Gunter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rudiger, Niklas Sule

Centrocampisti: Emre Can, Leon Goretzka, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Florian Neuhaus

Attaccanti: Serge Gnabry, Thomas Muller, Jamal Musiala, Timo Werner, Leroy Sane, Kevin Volland

Di conseguenza, inizieremo con la posizione più importante in campo, il portiere, quindi andremo al centro del campo e alla fine finiremo con posizioni offensive come ali e attaccanti. Arriviamo in un attimo ai giocatori della squadra tedesca di Euro 2020.

Portiere: Manuel Neuer

Partendo dal ruolo più importante del calcio, parliamo di chi è la scelta migliore per ricoprire il ruolo di portiere ne I convocati della Germania per Euro 2021.

Manuel Peter Neuer, portiere del club della Bundesliga Bayern Monaco e la nazionale tedesca, è nata il 27 marzo 1986.

A causa del suo stile di gioco e della sua velocità quando si precipita fuori dalla linea per anticipare gli avversari e esce dall'area del portiere, Neuer è stato soprannominato un "custode della spazzatrice".

Neuer è stato incluso nella rosa dei 23 convocati per Euro 2016 della Germania il 31 maggio 2016. Durante le tre partite della fase a gironi della Germania contro Ucraina, Polonia e Irlanda del Nord, Neuer non ha concesso un solo gol. Non ha rinunciato nemmeno a un gol agli ottavi di finale contro la Slovacchia. Il 2 luglio 2016, durante i quarti di finale, ha finalmente subito un gol contro l'Italia, grazie a un calcio di rigore di Leonardo Bonucci.

Neuer ha stabilito un nuovo record andando 557 minuti senza arrendersi a un gol in una grande competizione.

Dall'inizio della scorsa stagione, Neuer ha mantenuto la porta inviolata 24 nella sola Bundesliga e ha salvato la sua squadra più volte dal momento che il Bayern ha vinto tutti i campionati a loro disposizione.

Sarà una figura importante per Low quest'estate come uno dei pochi giocatori del gruppo con una grande esperienza vincente nei tornei a livello internazionale.

CB: Antonio Rudiger

Antonio Rudiger è nato il 3 marzo 1993 e attualmente gioca come difensore centrale per Chelsea in Premier League.

Il 13 maggio 2014, ha fatto il suo debutto in nazionale maggiore in un 0-0 contro la Polonia. Nonostante sia stato nominato nella squadra di 23 uomini del suo paese per UEFA Euro 2016, Rüdiger è stato costretto a ritirarsi dal torneo a causa di un infortunio, danneggiando il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante una sessione di allenamento il 7 giugno.

Rüdiger era un membro della squadra nazionale tedesca che ha vinto la FIFA Confederations Cup in Russia nel 2017.

In un 5-1 casalingo contro l'Azerbaigian nelle qualificazioni ai Mondiali l'8 ottobre 2017, ha segnato il suo primo gol in nazionale.

Il 4 giugno 2018, Rüdiger è stato nominato per l'ultimo roster di 23 uomini della Germania per la Coppa del Mondo FIFA 2018. È stato convocato per il trionfo per 2-1 della Germania contro la Svezia nella seconda partita della fase a gironi dopo l'infortunio del difensore centrale Mats Hummels.

Rüdiger, che normalmente è un difensore centrale, è un difensore versatile che può anche giocare come terzino su entrambe le fasce, ecco perché gli abbiamo riservato un posto in formazione Germania Euro 2020.

CB: Mats Hummels

Mats Julian Hummels è nato il 16 dicembre 1988 e ora gioca come difensore centrale per il club della Bundesliga Borussia Dortmund.

Hummels è stato un vero e proprio internazionale per la Germania dal 2010, accumulando 70 presenze e giocando in UEFA Euro 2012, Coppa del Mondo FIFA 2014, UEFA Euro 2016 e Coppa del Mondo FIFA 2018.

Hummels era nella formazione iniziale per il trionfo per 1-0 della Germania sul Portogallo nella loro prima partita di UEFA Euro 2012. In seguito, ha ricevuto molti riconoscimenti per la sua esibizione.

Hummels, insieme ai compagni di squadra Philipp Lahm, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Holger Badstuber e Manuel Neuer, ha giocato tutti i 450 minuti della campagna europea della Germania.

Hummels è un difensore enorme, coerente e fisicamente forte che è riconosciuto per i suoi contrasti energici e la forza in aria, così come la sua capacità di leggere il gioco e intercettare le palle sciolte. È considerato uno dei migliori difensori al mondo.

Questi tratti lo rendono perfetto per la formazione della Germania Euro 2020.

LB: Robin Gosens

Robin Everardus Gosens (nato il 5 luglio 1994) attualmente gioca come centrocampista sinistro o terzino sinistro per la squadra di Serie A Atalanta.

Gosens ha ottenuto la sua prima convocazione nella nazionale di calcio tedesca il 25 agosto 2020. Il 3 settembre ha fatto il suo debutto in UEFA Nations League, iniziando contro la Spagna nella stagione 2020-21.

È stato chiamato per la squadra di UEFA Euro 2020 il 19 maggio 2021.

RB: Lukas Klostermann

Lukas Manuel Klostermann (nato il 3 giugno 1996) è un terzino destro per RB Lipsia in Germania.

Durante la sua permanenza in Bundesliga, il giocatore con la maglia numero 16 è apparso in 107 partite. Ne ha vinte 58. Come membro dell'RB Lipsia, ha giocato ogni partita della sua carriera in Bundesliga. Ha un totale di dieci palle in rete qui.

Klostermann è stato convocato per la prima volta in nazionale maggiore a marzo 2019 per un'amichevole contro la Serbia e una partita di qualificazione a UEFA Euro 2020 contro l'Olanda. Il 20 marzo 2019, ha fatto il suo debutto in Germania, giocando l'intera partita in un pareggio per 1-1 contro la Serbia. Il manager Joachim Löw ha lodato la sua prima prestazione dopo la partita. Il 19 maggio 2021 è stato chiamato per la squadra di UEFA Euro 2020.

Lukas Klostermann è apparso in 12 partite internazionali per la Germania finora. Sarà un membro significativo della squadra tedesca di Euro 2020

DM:Joshua Kimmich

Joshua Walter Kimmich (nato l'8 febbraio 1995) attualmente gioca per il club di Bundesliga Bayern Monaco come centrocampista difensivo o terzino destro. Viene spesso indicato e considerato l'erede dell'ex capitano del Bayern Monaco Philipp Lahm.

Kimmich ha lasciato l'RB Lipsia nel 2015 e ha firmato un contratto con il Bayern Monaco che durerà fino al 2020. Dopo aver completato il triplete continentale con il Bayern Monaco nella stagione 2019-20, Kimmich è stato nominato nella squadra dell'anno UEFA, il FIFA FIFPro Men's World11, e il Defender of the Season della UEFA Champions League. Kimmich è stato scelto nel roster preliminare di 27 giocatori della Germania per UEFA Euro 2016 il 17 maggio 2016.

È stato scelto per la squadra finale di 23 uomini il 31 maggio 2016 e gli è stata data la maglia numero 21. Kimmich è stato nominato per sostituire Benedikt Höwedes come terzino destro per l'ultima partita del Gruppo C della Germania contro l'Irlanda del Nord il 21 giugno 2016.

Kimmich è stato nominato nella Squadra del Torneo UEFA dopo essere rimasto il terzino destro di prima scelta della Germania mentre avanzavano in semifinale -finale. Kimmich ha esordito in UEFA Nations League contro la Francia il 6 settembre 2018, giocando come centrocampista difensivo per la prima partita in 18 mesi.

Kimmich è un solido attaccante della palla ed è a suo agio nel controllo. È anche riconosciuto per il suo preciso passaggio e attraversamento. Bastian Schweinsteiger è stato accreditato come l'ispirazione di Kimmich. gli abbiamo offerto un posto nella nazionale tedesca per Euro 2021.

CM: Toni Kroos

Non c'è bisogno di presentare Toni Kroos perché è considerato uno dei migliori calciatori del mondo. Era ovvio che sarebbe stato nella nostra formazione Germania Euro 2020 poiché è uno dei migliori giocatori della squadra.

Toni Kroos, calciatore professionista tedesco che gioca come centrocampista per Real Madrid, è nato il 4 gennaio 1990.

Kroos gioca principalmente come centrocampista centrale, anche se è stato utilizzato anche come trequartista. Kroos è ampiamente considerato uno dei migliori centrocampisti al mondo, con la sua visione, i passaggi, la creatività, i cross e l'abilità sui calci piazzati.

Toni è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Germania nel gennaio 2010, per un allenamento a Sindelfingen, ed è stato inserito nei convocati per la partita successiva, l'amichevole contro l'Argentina del 3 marzo 2010, in cui ha fatto il suo debutto in nazionale.

Kroos si è affermato come titolare regolare nella campagna di qualificazione a UEFA Euro 2012 della Germania, giocando otto partite su dieci.

Ha iniziato tutte e tre le partite del Gruppo B della Germania nelle finali del torneo come sostituto. Löw ha scelto l'aggressivo Kroos per marcare a uomo il regista italiano Andrea Pirlo nella semifinale contro l'Italia. Il giudizio è stato ampiamente stroncato e la Germania ha continuato a perdere la partita 2-1.

Il giocatore ha fatto la sua 100esima presenza con la Germania nel 3-3 contro la Svizzera nella UEFA Nations League A 2020-21 il 13 ottobre 2020.

Kroos, un centrocampista destro alto e atletico, è noto per la sua gamma di distribuzione e precisione, nonché per la sua tecnica, visione, creatività, lettura del gioco e capacità di comandare il gioco a centrocampo o impostare obiettivi.

AM: Kai Havertz

È un giocatore eccezionale ma manca di esperienza. Speriamo che gli venga data la possibilità di mettersi alla prova nella squadra tedesca per Euro 2021.

Kai Lukas Havertz, nato l'11 giugno 1999, è un centrocampista offensivo tedesco che attualmente gioca per il club di Premier League Chelsea.

Quando Havertz ha fatto il suo debutto in Bundesliga per il Bayer Leverkusen nel 2016, era il debuttante più giovane del club e quando ha segnato il suo primo gol l'anno successivo, è diventato il capocannoniere più giovane del club.

È anche il più giovane giocatore della massima serie tedesca a raggiungere il traguardo delle 50 e 100 presenze in campionato. Ha aiutato il Chelsea a vincere la UEFA Champions League nel 2020-21, segnando l'unico gol della partita nella finale contro il Manchester City.

Havertz è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore della Germania dall'allenatore Joachim Löw il 29 agosto 2018. È stato nominato nella squadra tedesca per l'incontro di UEFA Nations League contro la Francia e per l'amichevole contro il Perù.

Havertz ha fatto il suo debutto internazionale contro il Perù il 9 settembre 2018, sostituendo Timo Werner all'88 'in una vittoria per 2-1 per la Germania in casa. È diventato il primo giocatore nato nel 1999 a giocare per la squadra nazionale quando ha fatto il suo debutto .

Havertz è un centrocampista tecnicamente dotato di due piedi che è a suo agio con la palla su entrambi i piedi e con la testa.

LW: Timo Werner

Timo Werner, attaccante del Chelsea, è nato il 6 marzo 1996.

Werner ha fatto il suo debutto nel club professionistico e ha segnato il suo primo gol per il VfB Stuttgart nel 2013, diventando il più giovane esordiente e marcatore del club.

È entrato a far parte dell'RB Lipsia all'età di 20 anni in un record di 10 milioni di euro, dove ha stabilito il record per il giocatore più giovane a raggiungere 150 e 200 presenze in Bundesliga. Werner ha anche concluso la stagione 2019-20 come secondo capocannoniere della lega.

L'allenatore Joachim Löw ha convocato Werner nella nazionale maggiore tedesca nel 2017 per un'amichevole contro Inghilterra il 22 marzo e una partita di qualificazione ai Mondiali 2018 contro l'Azerbaigian il 26 marzo.

Werner è stato chiamato per l'ultimo elenco di 23 uomini della Germania per la Coppa del Mondo FIFA 2018 il 4 giugno 2018.

Il 17 giugno ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo, iniziando nella sconfitta per 1-0 della Germania contro il Messico nella partita di apertura del torneo. Ha giocato in entrambe le partite della fase a gironi della Germania, ma non ha segnato, poiché il paese è stato eliminato al primo turno per la prima volta dal 1938.

Werner, soprannominato "Turbo Timo", è noto per la sua velocità e accelerazione. Ha iniziato la sua carriera come ala prima di passare a una posizione di attaccante o centravanti.

RW: Leroy Sane

Nel 2014, Leroy Aziz Sane ha fatto il suo debutto professionale con lo Schalke 04 e nel 2016 si è trasferito al Manchester City per un costo di 37 milioni di sterline. Dopo aver aiutato il City a vincere la Premier League e l'EFL Cup nel 2017-18, è stato nominato PFA Young Player of the Year, un'impresa che la squadra ha ripetuto la stagione successiva ottenendo una tripla nazionale.

Sané è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore tedesca il 6 novembre 2015, in un'amichevole contro la Francia. In un'amichevole contro la Francia a Saint-Denis il 13 novembre 2015, è stato sostituito al 61 ° minuto per Julian Draxler, in quella che sarebbe stata una sconfitta per 2-0 per i tedeschi, oscurata da colpi ed esplosioni intorno allo stadio.

Sane ha rappresentato la Germania a UEFA Euro 2016. Nella sconfitta per 2-0 della Germania in semifinale contro la Francia, è apparso in una partita, sostituendo Bastian Schweinsteiger. Il fatto interessante è che Sane ha potuto rappresentare la Francia perché è cittadino francese.

Ha segnato il suo primo gol per la Germania contro Russia il 16 novembre 2018, con l'assist di Serge Gnabry. La Germania ha trionfato 3-0 grazie al gol, avvenuto all'ottavo minuto di gioco e ora crediamo che sia uno dei giocatori della prima squadra per Die Mannschaft.

Passiamo ad un'altra scelta scontata per la Germania Euro 2020.

ST: Thomas Muller

Thomas Müller, giocatore della Bundesliga Bayern Monaco, è nato il 13 settembre 1989.

Nel 2010 Müller è stato convocato nella nazionale tedesca. Ha segnato cinque gol in sei presenze con la Germania ai Mondiali del 2010, aiutandoli a raggiungere il terzo posto. Con cinque gol e tre assist, è stato votato come miglior giovane giocatore del torneo e ha vinto la Scarpa d'Oro come capocannoniere del torneo.

Müller ha segnato la prima tripletta del torneo ed è stato premiato come miglior giocatore della partita nella vittoria per 4-0 della Germania sul Portogallo nella gara inaugurale della Coppa del Mondo 2014 il 16 giugno 2014.

Müller ha segnato il primo gol nella semifinale vinta per 7-1 dalla Germania sul Brasile l'8 luglio. Nella storia della Germania, questo è stato il 2000esimo gol.

Müller è apparso in nove delle 10 partite di qualificazione a Euro 2016 della Germania, segnando nove gol quando la squadra è arrivata prima nel proprio girone e si è qualificata per il torneo.

Il 5 marzo 2019, l'allenatore della squadra nazionale Joachim Löw ha rivelato che Müller, insieme ai suoi colleghi di club Jérôme Boateng e Mats Hummels, sarà assente per il prossimo futuro.

Müller era "arrabbiato e sorpreso" dalla decisione di Löw di ​​licenziare lui e i suoi compagni di squadra del Bayern in seguito alla decisione. Müller ha dichiarato di essere "assolutamente pronto" a tornare al servizio internazionale, sottolineando la sua ambizione di vincere un altro campionato con la Germania, dopo che Löw ha successivamente riconosciuto nel marzo 2021 che stava pensando di cambiare la sua decisione e consentire ai giocatori precedentemente esclusi di competere nella prossima UEFA Euro 2020.

La posizione di Müller è quella di un tuttofare offensivo, un giocatore flessibile in grado di giocare in una varietà di posizioni offensive.

È stato lodato per la sua calma; L'allenatore della Germania Joachim Löw lo ha descritto come "impermeabile alla pressione", mentre l'ex allenatore del Bayern Louis van Gaal lo ha elogiato per la sua forza mentale, questi fattori lo rendono perfetto per le posizioni offensive nella nostra formazione tedesca Euro 2020.

Le partite del Gruppo Germania a Euro 2020 sono le seguenti:(Tutti gli orari CEST)

15 giugno 2021 (21:00): Francia vs Germania - Stadio Allianz Arena, Monaco di Baviera19 giugno 2021 (18:00): Portogallo vs Germania - Stadio Allianz Arena, Monaco di Baviera23 giugno 2021 (21:00): Germania vs Ungheria - Stadio Allianz Arena, Monaco di BavieraOra è il momento di aspettare gli spettacoli dalla Germania. Divertiti.