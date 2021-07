Speedrunner finisce GTA V in 9 ore ma la polemica circonda la sua impresa

Cos'è appena successo? Finire la campagna principale di Grand Theft Auto V è un'impresa lunga, che richiede almeno 30 ore se non si è interessati a fare e vedere tutto. Ma uno speedrunner ci è riuscito in sole 9 ore. Ciò che è ancora più sorprendente è che non ha mai preso un singolo danno. L'impresa non è stata senza controversie, tuttavia.

Come riportato da Kotaku, UnNameD è diventato la prima persona a completare una corsa One Hit KO (OHKO) su GTA V utilizzando strategie utilizzate. È stato installato un mod che uccide il giocatore se viene ricevuto un solo punto di danno, garantendo così che la sua affermazione fosse genuina.

Ci sono voluti 48 tentativi per completare la campagna con successo, e si può guardare il tutto nei tre video incorporati, supponendo di avere nove ore libere.

La corsa non è stata senza controversie, non che qualcuno stia discutendo la sua legittimità. Un altro speedrunner, DarkViperAU, ha cercato di diventare la prima persona a eseguire OHKO in GTA V dall'inizio dello scorso anno e recentemente ha caricato il suo 27° tentativo.

Come per PC Gamer, un post di Reddit mostra un commento ora cancellato da DarkViper che sostiene di aver condiviso le strategie su come completare la corsa OHKO pubblicamente, mentre altri speedrunner si sono rifiutati di fare lo stesso.

"Il risultato era che chiunque corresse al mio fianco riceveva molte più informazioni su ciò che era necessario fare e ciò che era necessario evitare", ha scritto. "Inoltre avevano una ricca base su cui costruire le loro corse, qualcosa che mi mancava quando ho iniziato, il che significa che chiunque abbia iniziato dopo era molto più avanti rispetto a dove ero io quando ho iniziato".

UnNameD dice che non ha mai avuto intenzione di battere il suo compagno di speedrunner OHKO e sostiene di aver tentato di condividere alcune strategie con DarkViper ma di non aver ricevuto alcuna risposta. Ora è stato bandito dal canale Discord di DarkViper.

Indipendentemente da ciò che dicono i rivali e gli opinionisti, il risultato è già fissato, quindi gli scommettitori che hanno vinto non dovranno restituire i loro soldi.