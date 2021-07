Calcio. Andrea Petagna si allena a Ventimiglia. La società frontaliera: "Orgogliosi che ci abbia scelto"

Quando l'attività delle prime squadre si ferma, soprattutto in estate, non capita di rado di vedere i top player dei campionati nazionali correre in solitaria sui campi di provincia, soprattutto nelle località di villeggiatura.

Tra spiagge e mojiti, mantenere la propria forma fisica è fondamentale, ancor di più arrivati a pochi giorni dall'inizio della preparazione estiva.

Così, chi passava dalle parti del centro sportivo di Ventimiglia, ha avuto modo di riconoscere la sagoma di Andrea Petagna, come confermato dai canali social frontalieri (in attesa di una sorpresa per la giornata odierna).

"Il bomber Andrea Petagna in questi giorni si sta allenando presso la nostra struttura. Siamo orgogliosi che un campione del genere abbia scelto noi… e mercoledì ci sarà una chicca sempre grazie al bomber… "