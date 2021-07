Calcio, Ceriale. Le chiavi del Settore Giovanile passano a Luca Stella

Le novità nell’organigramma societario del Ceriale Progetto Calcio non terminano e nelle prossime settimane saranno annunciate nuove figure che entreranno a far parte dello staff biancoblu.

Per quanto riguarda il settore giovanile, il nuovo Responsabile sarà Luca Luigi Stella.Ingauno, classe 1988, termina la sua carriera calcistica come portiere giocando nella Juniores di Mister Biolzi: al pallone preferisce gli studi in Storia.

Nel 2011 si riavvicina al calcio come secondo a Gabriele Gervasi nella leva Esordienti 2000 ed allenando la mista 99/00.

Nella stagione 12-13 gli vengono assegnati i Pulcini 2002 mentre nella stagione 13-14 affianca Davide Brunello con gli Esordienti 2001.

Dal 2014 al 2016 accompagna la crescita della leva 2004.

Nella stagione 2016-2017 incontra sul suo cammino i Ragazzi Terribili 2003 che allenerà anche l’anno successivo, insieme alla leva 2009 e agli impegni come istruttore al Centro Federale Territoriale.

Prima dello scoppio della pandemia lo abbiamo lasciato insieme alla promettente leva 2006, ai pulcini 2009 e alla Juniores Eccellenza.

Nella stagione 2020-2021 Luca Stella è stato Mister della Juniores e Responsabile dell’Attvità Agonistica del Ceriale Calcio.

Quali sono i tuoi obiettivi professionali in questa nuova veste?

“Il mio obiettivo è quello di incrementare l’offerta del parco tecnico del settore giovanile introducendo anche preparatori atletici che possano migliorare le doti motorio-coordinative dei ragazzi. Inoltre, continuare ad aumentare i numeri dei tesserati nelle varie leve”.

Quali sono secondo te le potenzialità del vivaio del Ceriale?

“Grazie alle strutture rimodernate e al campo nuovo in sintetico il Ceriale Progetto Calcio sta migliorando moltissimo l’offerta dedicata ai nostri tesserati garantendo allenatori patentati Uefa, 2 preparatori atletici per far sì che il potenziale sia sempre maggiore. Mensilmente saranno poi organizzate riunioni tecniche volte ad arricchire ulteriormente la formazione dei nostri mister”.

I risultati di questa stagione: sbocchi dei singoli e di squadra

"Per quel che concerne i risultati voglio sicuramente sottolineare il grande utilizzo del difensore Andrea Genduso (2003) nelle partite della Prima Squadra oltre che le numerosissime richieste da parte di società blasonate come Genoa, Samdoria ed Entella dei nostri ragazzi del settore giovanile.

Come risultati di gruppo, degna di nota la bellissima vittoria della Coppa Primavera dei Giovanissimi 2006″.

Il Ceriale Progetto Calcio augura a Luca un grande in bocca al lupo per questa nuova stimolante avventura.