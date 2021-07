In tanti si stanno adoperando per poter assistere alla finale di Euro 2020 in compagnia, per vivere e condividere l'emozione dell'ultimo atto della competizione continentale.

A Quiliano, per esempio, ci saranno i cancelli aperti del Palazzetto dello Sport, con tanto di apericena a partire dalle 18:30.

Alle 21:00 spazio alla partita, con il maxi schermo installato all'aperto nel rispetto di tutte le normative anti covid.

Per info e prenotazioni (posti limitati): 3920254301