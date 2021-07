Calcio, Vado. Nicholas Costantini toglie ogni dubbio: "Non conta il ruolo a centrocampo, l'importante è toccare tanti palloni" (VIDEO)

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei primi acquisti del Vado, Nicholas Costantini ha avuto modo di diradare alcuni dubbi di una buona parte degli addetti ai lavori.

La posizione in campo del nuovo centrocampista rossoblu è sempre stata motivo di discussione e confronto, ma come spesso capita per i giocatori importanti la soluzione è più semplice di quanto in realtà possa apparire.

Più che il ruolo in sè, che sia regista, mezz'ala o trequartista, l'aspetto preponderante per Costantini è il coinvolgimento nel gioco, toccando il maggior numero di palloni possibili.