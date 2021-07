L'euro Italia di Mancini stacca il pass per la finale: gioia irrefrenabile sulle spiagge della riviera (FOTO)

"Notti magiche" cantavano la Nannini e Bennato ad Italia 90. Sere ancora più incantate rispetto ad allora si sono ripetute e consolidate con quella di ieri per i tifosi italiani. Spiagge adibite a teatri, come le piazze, in tutta la riviera con tanto di maxischermo.

La partita con la Spagna ha tenuto in tensione i tifosi italiani sino all'80.mo minuto, quando lo spagnolo Alvaro Morata ha riaperto il match con un bellissimo goal, pareggiando le rete di Federico Chiesa.

Supplementari al cardiopalma. Poi i rigori. Anche questa fase emozionante con alterni errori da ambo le parti. Decisivo l'errore di Morata ipnotizzato da Donnarumma. Una parata che ha regalato la vittoria agli azzurri e il pass per la finale di Euro 2020.