Basket femminile. L'Amatori Savona limita i danni contro il Puianello, il ko interno è solo di un punto

Poteva andare peggio per le ragazze del patron Mazzieri che perdono di 1 punto la gara d’andata valida per la promozione in A2.

Biancorosse che iniziano male con la testa ancora in spogliatoio: totale disattenzione sia difensiva dove lasciano tanti spazi alle piemontesi, sia in attacco dove la poca fluidità di gioco non permette alle girls di emulare le gesta offensive a cui ci avevano abituati durante la regular season, arrivando così al primo mini-intervallo sotto di 6 lunghezze sul punteggio 11-17.

Nel secondo periodo le pappagalline sembrano svegliarsi: in difesa sono più aggressive e attente, riuscendo a recuperare qualche pallone, atteggiamento che influenza positivamente anche l’attacco delle savonesi, tanto da arrivare all’intervallo sul punteggio di parità 30-30.

Ricomincia la partita e ricominciano i problemi visti nel primo quarto: lo staff savonese non sa più che pesci pigliare, ma fortunatamente le emiliane non ne approfittano come dovrebbero ed al 30’ di gioco il punteggio è fissato sul 38-41. Ultimo periodo molto concitato con le savonesi che continuano a non sapere dove girarsi mentre le ragazze di coach Giroldi continuano la partita con la carica che le ha contraddistinte per tutto il match; le pappagalline però non si perdono d’animo ed ad ogni break delle ragazze di Puianello rispondono con canestri riuscendo stare a contatto fino alla sirena finale che recita Savona 51 – Puianello 52.

Prossimo incontro il ritorno domenica 11 luglio 2021 alle 18.00 a Scandiano per continuare la scalata verso la A2!

Serie B femminile – Spareggio promozione: Gara di Andata Amatori Savona – G.S.D. Puianello Basket 51-52 (11-17; 30-30; 38-41)

SAVONA: Zignego n.e., Tosi 5, Pregliasco 5, Poletti 5, Guidetti n.e., Quercia n.e., Sansalone 8; Picasso 10, Paleari 10, Leonardini 3, Zappatore 5, Franchello n.e. - All. Dagliano Ass. Cacace – Faranna

PUIANELLO: Oppo 3, Pignagnoli 7, Albertini n.e., Brevini 11, Martini 10, Corradini, Manzini 13, Fontanili, Boiardi 8, Graffagnino. - All. Giroldi Ass. Fontana – Oliva Agnin