Calcio, Ceriale a tutta linea verde. Nella prossima stagione ci saranno Lercara, Hamati e Masha

La creazione della rosa della Prima Squadra continua a mantenere le promesse e la volontà di valorizzare i propri giovani. Sono stati confermati ufficialmente altri 3 under di valore.

Il primo nome e quello del difensore classe 2001, ex Savona FBC, Joy Masha ormai al terzo anno nell’orbita della Prima Squadra. Ragazzo umile e volenteroso ha sempre accettato di buon grado le decisioni del Mister facendosi trovare pronto quando chiamato in causa e dimostrando grandi qualità. Anche nell’esperienza con la Juniores Eccellenza ha evidenziato notevoli capacità tecniche ed ottimi margini di miglioramento. Naturale una nuova proposta per la stagione 21-22.

“Per prima cosa voglio dire che non vedo l’ora di ricominciare dopo più di un anno fermi senza l’adrenalina delle partite. Il mio principale obiettivo sarà quello di trovare il mio spazio e giocare il più possibile facendomi aiutare dai miei compagni più grandi. Il campo nuovo ci darà nuovi stimoli per ambire a posizioni di classifica più nobili”.

Sulla mediana trova la riconferma anche il classe 2002 Walter Lercara che fin da subito ha saputo amalgamarsi nel gruppo facendosi apprezzare soprattutto dai senatori della Prima Squadra per il suo spirito e la volontà di farsi aiutare dai “vecchi”.

“E’ stato emozionante poter giocare con la Prima Squadra. La scorsa stagione il mio obiettivo personale era quello di imparare il più possibile dai giocatori esperti con tante stagioni alle spalle. Partirò il prossimo anno con le stesse premesse e la voglia di mettere in pratica la domenica tutto quello che mister e compagni mi insegnano durante la settimana”.

Ultimo, ma non per importanza, un altro cavallo pazzo del centrocampo. Uno di quei giocatori che nel momento del bisogno ti serve la palla giusta o si crea l’occasione che ribalta il risultato del match. Alla corte di Mister Biolzi non poteva mancare il 2001 Artur Hamati.

“La voglia di ripartire è tanta, così come quella di fare bene in campionata. Spero di dare il meglio di me e ripagare la fiducia che Mister Biolzi ripone in me essendo utile alla squadra e al raggiungimento degli obiettivi societari”.