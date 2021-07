Calcio, Savona. Domani la firma con il Vado per la subconcessione del Chittolina. Il presidente rossoblu Tarabotto: "Domani formalizziamo"

Come annunciato dal Savona in un comunicato stampa nel primo pomeriggio, è stato trovato l'accordo con il Vado per la disputa delle gare interne degli Striscioni e degli allenamenti nei due impianti gestiti dal sodalizio del presidente Tarabotto: il Ferruccio Chittolina e il Dagnino.

Una stretta di mano arrivata virtualmente via telefono, come conferma lo stesso presidente dei vadesi, in attesa della ratifica ufficiale attesa per domani.

"Ho sentito il presidente Marinelli alle 12e 07 e devo dire che abbiamo trovato una quadra in tempi particolarmente brevi. Resta solamente un ultimo passaggio formale da fare, quello della firma della subconcessione per rendere operativo l'accordo. Dovremmo incontrarci domani e mettere tutto nero su bianco".