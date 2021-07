Calciomercato. Si è conclusa l'avventura di mister Fossati al Sassari Latte Dolce

Nonostante un buon percorso costruito insieme nel corso del campionato, non proseguirà il rapporto tecnico tra il Sassari Latte Dolce e Fabio Fossati.

Poco fa la società sarda ha infatti confermato la separazione delle rispettive strade in un comunicato stampa:

"Il Sassari calcio Latte Dolce saluta e ringrazia mister Fabio Fossati per la professionalità messa in campo, il valore umano dimostrato e il lavoro svolto a supporto ed a favore del club nello scorso campionato di serie D. La società baincoceleste augura al tecnico ligure le migliori fortune umane e professionali per il proseguo della sua carriera. In bocca al lupo mister Fossati."