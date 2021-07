Pallanuoto, Under 20: buona la prima in semifinale per la Rari Nantes Savona, superata 12-10 Brescia

Ha preso il via oggi nella piscina “Zanelli” di Savona, il Girone 1 valevole per la Semifinale nazionale del Campionato Under 20 di Pallanuoto. Nell’unico incontro della giornata, la Carige Rari Nantes Savona ha battuto l’A.N. Brescia con il punteggio di 12 a 10 ipotecando seriamente il passaggio in Finale.

Domani mattina i biancorossi riposeranno, mentre domani pomeriggio affronteranno il Reale Mutua Torino ‘81 Iren nell’ultima partita del Girone.

Questo il tabellino della partita.

A.N. BRESCIA – CARIGE SAVONA 10 – 12

Parziali (2 – 3) (3 – 4) (2 – 4) (3 – 1)

TABELLINO

Formazioni

A.N. BRESCIA : Rossi, pea, Girati, Stocco 1, Lodi, Balzarini 1, Garozzo M. 3, Gianazza 3, Garozzo G. 2, Casanova, Cammarota, Rivetti, Negro.

Allenatore Guidaldi.

CARIGE SAVONA : Da Rold, Giordano, Marano, Felline, Bragantini 4, Patchaliev 2, Caldieri 2, Giovanetti, Recagno, Maricone 1, Iocchi Gratta 2, Urbinati 1, Cora.

Allenatore Cavallera.

Arbitri: Marco Piano di Genova e Stefano Pinato di Genova.

Delegato FIN : Enzo Carannante di Torino.

Superiorità numeriche :

A.N. BRESCIA: 6 / 7 + 1 rigore non realizzato.

SAVONA: 2 / 5.

Note :

Usciti per limite falli: a 18” dalla fine del 3° tempo Patchaliev (Savona).

A 4’ dalla fine del 3° tempo il Brescia ha sostituito in porta Rossi con Negro.

A 18” dalla fine del 3° tempo Balzarini ha sbagliato un rigore (parato da Da Rold).

Questo il calendario degli incontri:

Giovedì 8 luglio:

Ore 18,00 A.N. Brescia – Carige R.N. Savona

Venerdì 9 luglio:

Ore 11,00 Reale Mutua Torino ’81 Iren – A.N. Brescia

Ore 17,00 Carige R.N. Savona – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Gli incontri saranno aperti al pubblico, ma con un numero limitato fino ad un massimo di 200 spettatoti e con l’obbligo di rispettare le norme anti covid e cioè il controllo della temperatura al momento dell’ingresso nell’impianto, la compilazione dell’autocertificazione, la disinfezione delle mani, la sistemazione nel posto assegnato, il mantenimento del distanziamento e indossare la mascherina correttamente coprendo bocca e naso.