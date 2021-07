La Liguria incorona i Diavoli Rosa Brugherio. Ai lombardi lo scudetto Under 15 maschile di volley

Bis tricolore per i Diavoli Rosa Brugherio. Dopo il Under 17 conquistato dieci giorni fa in Puglia, il team lombardo ha conquistato anche lo scudetto Under 15 maschile di pallavolo. Nella finale di Alassio, trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Federvolley, i brianzoli hanno avuto la meglio sul Volley Treviso per 3-1 (25-23, 29-25, 25-20, 25-23) al termine di una appassionante e spettacolare sfida durata due ore, arbitrata da Barbara Audone di Roma, Maurizio Martini di Bari e Clarissa Cassone di Aosta.

Al terzo posto la Matervolley Castellana Grotta che ha regolato 3-1 (25-13, 20-25, 25-26, 25-18) l’Invicta Grosseto. Ad Albenga le finali dal 5° all’8° posto si sono così concluse: Aduna Padova-Trentino 3-1 (26-24, 15-25, 25-11, 25-21); Eur Roma-Lube Civitanova Marche 3-2 (25-23, 17-25, 23-25, 25-19, 16-14). Ad Andora assegnate le posizioni dal 9° al 12° posto, così completate: Roomy Saturnia Catania-Impavida Ortona 3-1 (30-28, 27-25, 17-25, 25-18); Volley Meta Piana-Parella Torino 3-2 (22-25, 25-19, 25-14, 12-25, 15-9).

Questi i nomi dei neo-campioni d’Italia: Lorenzo Brambilla, Tommaso Geido, Paolo Centenaro, Luca Matteo Totaro, Simone Prada, Niolò Bassani, Christian Terrani, Lorenzo Lento, Gabriele Rossi, Francesco Tedeschi, Davide Santoro, Mattia Alvarez, Samuele Bellanca, Marco Peracchi (all. Moreno Travaglia, vice Massimo Piazza, dir. Filomena Percesepe).

I premi speciali sono andati a Gabriel Galliani (Matervolley Castellana), quale miglior bomber della giornata finale, e a Hristo Hristov (Treviso) quale miglior giocatore della finalissima.

A premiare le squadre sono state numerose autorità: per la Fipav il consigliere nazionale Ermes Salmaso, la presidente regionale Anna Del Vigo, il consigliere ligure Daniele Lavagna, i presidenti del C.T. Liguria Levante e Liguria Centro, Franco Bocchia e Paolo Bassi, e il vicepresidente del C.T. Liguria Ponente, Daniele Gavi, il tecnico dello staff squadre nazionali Andrea Piacentini; per le tre località ospitanti Roberta Zucchinetti (cons. con delega allo sport del Comune di Alassio), Ilario Simonetta (cons. con delega allo sport del Comune di Andora) e Martina Isoleri (cons. delegata al volontariato del Comune di Andora); il presidente Gesco Igor Colombi e il delegato Coni Point Savona Roberto Pizzorno.

Va così in archivio un’intensa tre-giorni che ha rappresentato una delle prime occasioni di ripartenza anche per lo sport giovanile di alto livello, per la soddisfazione dei promotori locali, primo tra tutti Danio Maghella che ha fortemente voluto portare questa manifestazione, insieme ad Anna Del Vigo, ad Alassio e dintorni.

Classifica finale: 1. Diavoli Rosa Brugherio; 2. Volley Treviso, 3. Matervolley Castellana Grotte, 4. Invicta Grosseto, 5. Aduna Padova, 6. Trentino, 7. Eur Roma, 8. Lube Civitanova Marche, 9. Roomy Catania, 10. Impavida Ortona, 11. Meta Piana di Sorrento, 12. Parella Torino.