Volley. Alassio è pronta a incoronare i campioni italiani under 15. E' sfida tra i Diavoli Rosa e Treviso

E’ duello Lombardia-Veneto nella sfida più attesa della Finale Nazionale Giovanile Crai Under 15 maschile: sono Diavoli Rosa Brugherio e Treviso a giocarsi quest’oggi (Palaravizza Alassio, ore 11) lo scudetto di categoria. Per i Diavoli si tratterebbe del 2° titolo dopo quello Under 17M conquistato qualche giorno fa in Puglia. L’incontro è trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.

Il match per il 3° posto precede, alle 9, la finalissima, mettendo di fronte Matervolley Castellana Grotte e Invicta Grosseto, entrambe sconfitte 3-0 in semifinale.

Ad Albenga questi i confronti in programma: Lube Civitanova-Eur Roma (7-8° posto, ore 9), Aduna Padova-Trentino Trento (5-6° posto, ore 11).

Ad Andora in cartellone Parella Torino-Meta Piano di Sorrento (11-12°, ore 9) e Roomy Saturnia Catania-Impavida Ortona (9-10°, ore 11).

Le premiazioni verranno effettuate direttamente sui tre campi da gioco.





Questi i risultati delle gare disputate martedì e mercoledì.





Gruppo A

Diavoli Rosa Brugherio-Saturnia Roomy Catania 3-0; Lube Civitanova.Roomy Catania 3-2, Brugherio-Civitanova 3-1.

Classifica: Diavoli Rosa 6; Lube Civitanova 2; Roomy Catania 1.





Gruppo B

Risultai di ieri: Invicta Grosseto-Sck Eur Roma 3-2; Sck Roma-Impavida Ortona 3-0, Grosseto-Ortona 3-1.

Classifica: Grosseto 5; Roma 4; Ortona 0.





Gruppo C

Risultati di ieri: Treviso-Meta Napoli 3-0, Trentino Trento-Meta 3-0, Treviso-Trento 3-1.

Classifica: Treviso 6; Trento 3; Napoli 0





Gruppo D

Risultati: Matervolley Castellana Grotte-Parella Torino 3-2; Aduna Padova-Parella 3-2, Castellana-Padova 3-2.

Classifica: Castellana4; Padova 3; Torino 2.





Semifinali

1-4° posto (Alassio): Diavoli Rosa-Matervolley Castellana 3-0, Treviso-Invicta Grosseto 3-0.

5-8° posto (Albenga): Aduna-Lube Civitavova: 3-1, Trentino-Sck Eur Roma 3-2

9-12° posto (Andora): Roomy Saturnia Catania-Parella Torino 3-0, Impavida Ortona-Meta Piano Sorrento 3-0.





La kermesse è organizzata dalla Fipav Liguria, con il patrocinio della Regione Liguria e la collaborazione di Comuni di Alassio, Albenga e Andora, della Gesco srl Alassio e delle società Alassio Volley, Pallavolo Albenga e Gabbiano Andora.