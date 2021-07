Pallanuoto, Under 20. La Rari Nantes Savona è in finale! Torino surclassata 21-5

Si è concluso oggi nella piscina “Zanelli” di Savona, il Girone 1 valevole per la Semifinale nazionale del Campionato Under 20 di Pallanuoto. Nell’unico incontro della giornata, la Carige Rari Nantes Savona (foto in allegato) ha battuto il Reale Mutua Torino ’81 Iren con il punteggio di 21 a 5 conquistando l’accesso alla Finale, che si svolgerà il prossimo fine settimana, dove i biancorossi affronteranno il C.N. Posillipo, la R.N. Florentia e il C.C. Ortigia.

Afferma il presidente della Carige R.N. Savona, Maurizio Maricone: “Siamo molto soddisfatti della qualificazione. La Rari si conferma tutti gli anni tra i primi settori giovanili d’Italia e si spera che continui a formare i campioni del domani”.

Questo il tabellino della partita.

CARIGE R.N. SAVONA – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 21 – 5

Parziali (5 – 1) (9 – 2) (4 – 0) (3 – 2)

TABELLINO

Formazioni

CARIGE SAVONA : Da Rold, Cora, Marano, Felline, Bragantini 4, Patchaliev 3 (di cui 1 su rigore), Caldieri 4 (di cui 1 su rigore), Giovanetti 2, Recagno 1, Maricone 1, Iocchi Gratta 4 (di cui 1 su rigore), Urbinati 2, Valenza.

Allenatore Cavallera.

TORINO ‘81 : Regge, Ermondi, Scarzella 1, Olocco, Costa 2, Scarpari, Ligas 1 (su rigore), Puecher, Casagrande, Vacca 1, Noale, Caliendo, Ravera.

Allenatore Bodrone.

Arbitri : Pasquale Rogondino di Genova e Michele Savino di Genova.

Delegato FIN : Enzo Carannante di Torino.

Superiorità numeriche :

SAVONA: 0 / 2 + 4 rigori di cui 3 realizzati.

TORINO ‘81: 1 / 10 + 1 rigore realizzato.

Note :

Usciti per limite falli: Bragantini (Savona) a 3’03” dalla fine del 4° tempo.

Dall’inizio del 3° tempo il Savona ha sostituito in porta Da Rold con Valenza.

A 1’04” dalla fine del 3° tempo, sul punteggio di 17 a 3, Urbinati (Savona) ha sbagliato un rigore (Palo).

Questo il calendario degli incontri:

Giovedì 8 luglio:

Ore 18,00 A.N. Brescia – Carige R.N. Savona

Venerdì 9 luglio:

Ore 11,00 Reale Mutua Torino ’81 Iren – A.N. Brescia

Ore 17,00 Carige R.N. Savona – Reale Mutua Torino ’81 Iren