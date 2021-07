Calcio, Tornei Estivi. Arrivano i verdetti dei gironi di qualificazione per la Savona Cup

La conclusione della terza giornata della Savona Cup coincide con l’ultima gara dei gironi di qualificazione. Lunedì 12 e martedì 13 inizieranno infatti i quarti di finale, sfide da dentro o fuori, proiettando il torneo alla sua conclusione.

Nel gruppo A non sbaglia un colpo l’Impresa Edile Petrit Lleshi, che supera di misura, 8 a 7, la Vecchia Savona 1880, ottimo secondo posto per loro, al termine di una spettacolare partita. E’ Alessio Salis a decidere l’incontro e ad aggiudicarsi il premio MVP offerto da “Mario”. Nella gara per il terzo posto sono i The Skugnizzi a spuntarla, l’8 a 3 con I Talla Boys, grazie ad uno scatenato Lorenzo Carocci, autore di una cinquina e MVP dell’incontro premiato con un buono dal Bar Gramsci, è il biglietto da visita giusto per arrivare pronti al prossimo turno.

THE SKUGNIZZI – I TALLA BOYS 8-3

Reti: 5 Carocci, Magnani, Vaccaro, Poggi – Pellizzari, Vallone, Ormenisan.

VECCHIA SAVONA 1880 – IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI 7-8

Reti: Crocetta, 2 Ottonello, 3 Damonte, Crocilla – 3 Ninivaggi, 2 Doffo, 2 Anselmo, Salis.

CLASSIFICA

IMPRESA EDILE PETRIT LLESHI 9

VECCHIA SAVONA 1880 4

THE SKUGNIZZI 3

I TALLA BOYS 1

Nel raggruppamento B sono invece i Pro Secco a salire sul gradino più alto del podio, la vittoria per 4 a 2 contro le Tigres de Ecuador nello scontro diretto, vale il primato. Migliore in campo Diego Carminati, premiato con la sacca dello sponsor tecnico Jako. Anche in questo caso, l’ultima giornata serve per determinare il terzo posto, sono i Lilt Boys Valleggia ad imporsi per 4 a 1 contro i Birra Real, con Andrea Marziano premiato come il migliore con un buono dalla Gelateria Ara Macao.

BIRRA REAL – LILT BOYS VALLEGGIA 1-4

Reti: Zerbini – Marzino, Chiarlone, 2 Pintacuda.

TIGRES DE ECUADOR – PRO SECCO 2-4

Reti: Valecilla, Velez A. – 2 Carminati, 2 Calcagno.

CLASSIFICA

PRO SECCO 9

TIGRES DE ECUADOR 6

LILT BOYS VALLEGGIA 3

BIRRA REAL 0