Calciomercato, Lavagnese: colpo Dotto, confermato l'ex Savona Rovido e Romanengo

Lorenzo Dotto lascia il Ligorna e approda alla Lavagnese.

Il centrocampista, protagonista di una prestazione super nella finale contro la Cairese, deliziando la platea del Chittolina con un gol e due assist, è stato infatti annunciato ieri dai bianconeri.

La Società comunica con soddisfazione il raggiungimento dell'operazione che ha portato questo pomeriggio al tesseramento di Lorenzo Dotto, centrocampista centrale con spiccate doti offensive classe 1997.Nella passata stagione Lorenzo, oltre a guadagnare la promozione in Serie D con il Ligorna, è stato votato come Miglior Calciatore del campionato di Eccellenza ligure trascinando alla vittoria sul campo il team genovese oltre che con il suo carisma anche con i suoi tre gol e sei assist.La Società ringrazia inoltre l'agente del calciatore Manuel Del Favero per aver attivamente collaborato con tutte le parti in causa al buon esito dell'operazione.

Oltre a Dotto sono arrivate le conferme di Romanengo e dell'ex Savona Rovido.