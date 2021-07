Calciomercato, Sestri Levante. Arriva l'ex Savona Lazzaretti, presi anche Gonella e D'Ambrosio

Le ultime 24 ore hanno visto un Sestri Levante particolarmente attivo sul fronte degli annunci. Ieri è arrivato l'ok per il tesseramento dell'esterno offensivo Fabio Gonella, esterno offensivo classe 2000, nell'ultima stagione al Saluzzo. Un altro volto nuovo è quello di Jonathan Lazzaretti, centrocampista centrale in arrivo dal Fossano, ma volto conosciuto nel nostro comprensorio per la militanza nel Savona.

Il direttore sportivo Mancuso ha anche ultimato la conferma di Fabio Sakaj e l'ingaggio di Emanuele D'Ambrosio, di ritorno dopo due stagioni nell'Eccellenza Pugliese.