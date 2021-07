Calciomercato, Vado. La nuova settimana porterà 4 colpi. Si attendono le firme di Lo Bosco, Anselmo e dei fratelli Di Salvatore

Nuova settimana, nuova infornata di arrivi previsti per il Vado.

Salvo contrordini dell'ultimo minuto mister Solari potrà contare su altri quattro elementi di alto profilo per il prossimo campionato.

L'aspetto maggiormente positivo è che i nomi circolati nelle prime indiscrezioni di fine giugno e inizio luglio (CLICCA QUI) sono stati sostanzialmente confermati, a testimoniare la capacità dei rossoblu di portare a casa i primi obiettivi appuntati sul taccuino.

Dopo Capra, Costantini e De Bode, è attesa la fumata bianca definitiva anche per l'esterno Andrea Anselmo, proveniente dal Ligorna, per il centravanti Loreto Lo Bosco, in arrivo dalla Sanremese, e per i fratelli Leonardo e Gabriele Di Salvatore (rispettivamente esterno e jolly offensivo appartenenti alle leve 1999 e 2003).

Leonardo, due stagioni fa all'Albenga, ha militato come il fratello minore nel Fossano, per poi passare nella sessione invernale all'Imperia.