Italia - Inghilterra. Pietra Ligure chiude il traffico sul Lungomare per evitare situazioni di pericolo

"In vista della finale dei campionati europei di calcio di domenica 11 luglio, in cui si disputerà la partita Italia-Inghilterra, l’amministrazione comunale ha disposto la chiusura al traffico del lungomare Don G. B. Bado, dalle ore 22,30 a fine manifestazione". Lo comunica in una nota il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

"Il provvedimento è stato deciso per garantire la pubblica incolumità messa a rischio, in caso di festeggiamenti e caroselli con mezzi a motori, dall’interferenza fra la mobilità veicolare con quella pedonale ed evitare, in tal modo, situazioni di possibile pericolo che si verrebbero a creare da tale commistione – conclude - Durante l’interdizione al traffico, sarà comunque garantita l’uscita dei mezzi precedentemente parcheggiati sul lungomare".