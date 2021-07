E' passata quasi una settimana dalla conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti del Vado, ma all'interno di essa sia Edoardo Capra che Alessio De Bode, hanno voluto sottolineare l'importanza dell'esperienza vissuta a Imperia.

Due anni per l'attaccante finalese, con la promozione in Serie D e la permanenza nella categoria, uno solo per il difensore cellese, ma la sensazione è che il marchio nerazzurro rimarrà ben impresso per entrambi.