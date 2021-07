Calcio. Italia - Inghilterra, Mister Gerundo ricorda gli esordi con Mancini: "Già al corso era un professionista. Pronostico? Il vento sembra spirare in direzione dei nostri avversari..."

L'orologio corre rapido e presto la lunga attesa che ha accompagnato l'arrivo della finale tra Italia e Inghilterra andrà ad esaurirsi.

Un'opportunità di riscrivere i libri di storia imperdibile per la Nazionale di Mancini, che, proprio nella nostra regione, ha iniziato a muovere i primi passi formali per diventare allenatore. Con lui, come compagno di corso, anche mister Mario Gerundo, attuale tecnico del Bragno.

“Ricordo con grande affetto quei momenti, innanzitutto perchè eravamo tutti più giovani, ma scherzi a parte devo dire che già all'epoca si percepiva qualcosa di speciale in lui.

Eravamo al campo del Baiardo e insieme a Mancini c'era anche parte del suo staff, come Salsano e Evani. Ricordo una persona estremamente professionale, molto gentile ed educata, seppur riservata, in attesa di sedere sulla panchina della Lazio dopo gli esordi a Firenze. Voleva allenare già all'epoca la Nazionale e sono felice ci sia riuscito, l'augurio che posso fargli e di poter completare l'opera stasera conquistando il titolo europeo.

Un pronostico sulla partita? Diciamo che rivedendo determinati episodi il vento sembra spirare dalla parte dell'Inghilterra. Anche sul discorso contagi avrei ritenuto più opportuno scegliere un campo diverso da Londra”.