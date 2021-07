Calcio, Serie D. Giovani di Valore: terzo posto e 10.000 euro per la Sanremese

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato la graduatoria definitiva, per ciascun girone, del progetto Giovani D Valore. I punteggi conseguiti dai singoli club non sono comprensivi dei bonus relativi all’attività giovanile, in quanto non disputata nella stagione sportiva 2020-2021. Le prime tre squadre di ogni girone saranno premiate nel rispetto dei criteri e modalità della graduatoria: 1ª classificata Euro 25.000, 2ª classificata Euro 15.000, 3ª classificata Euro 10.000.

Queste le prime tre posizioni, girone per girone, della classifica definitiva:

Girone A: Gozzano 2047; Chieri 1147; Sanremese 1091

Girone B: Ponte San Pietro 1521; Vis Nova Giussano 1474; Brusaporto 1356

Girone C: Belluno 1690; Caldiero Terme 1598; Union Feltre 1517

Girone D: Rimini 1120; Sasso Marconi 1070; Pro Livorno 955

Girone E: Cannara 1254; Foligno 1137; Ostia Mare 1103

Girone F: S. Nicolò Notaresco 1560; Real Giulianova 889; Pineto 849

Girone G: Cassino 1383; Team Nuova Florida 952; Insieme Formia 714

Girone H: Città di Fasano 909; Sorrento 850; Real Aversa 697

Girone I: Rende 1740; Santa Maria Cilento 1120; Cittanovese 872