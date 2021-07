L' Annuario Ligure dello Sport 2021 è pronto, giovedì la presentazione in Regione Liguria

Arriva, alla vigilia delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, l'Annuario Ligure dello Sport 2021. E' la carta di identità aggiornata del mondo sportivo ligure, realizzata al termine di un lungo periodo di rinnovo delle cariche federali nazionali, regionali e provinciali. Un’opera fondamentale, lungo la strada della totale ripartenza dello Sport, per ribadire i valori e l’importanza di un movimento che in Liguria conta quasi 165.000 atleti, 19.000 dirigenti, 9.500 tecnici e 4.500 ufficiali di gara.

Saranno presenti presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria le massime autorità istituzionali e sportive. Ospiti d'onore i protagonisti della Colombo Volley Genova, freschi Campioni d'Italia under 19.

In questa occasione sarà anche presentato il 32° Meeting Arcobaleno di Atletica Leggera che si svolgerà come per tradizione allo Stadio Olmo-Ferro di Celle Ligure.

A tutti i colleghi che interverranno (tra le ore 11 e le ore 12) verrà consegnata copia in anteprima dell'Annuario 2021.