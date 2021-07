L'Amatori Pallacanestro Savona non tradisce. Il sogno A2 diventa realtà!

E’ A2!

Si era capito che si poteva fare appena finita la gara di andata, persa in casa di 1 solo punto. Pur perdendo, tutti avevano intuito che solo il primo tempo era finito e che si doveva giocare il secondo in trasferta, ma avendole viste bene in campo e capito cosa si doveva fare per migliorare.

Nessuna faccia triste, ma fiducia, teste giuste e una settimana di allenamenti da squadra professionistica. Tanti tiri aperti si erano schiantati sul ferro, 3 settimane di stop avevano compromesso l’inizio di gara. E quel meno 1 era meglio di un più 1, psicologicamente avevamo perso, loro avevano vinto, fuori casa e stando avanti a lungo: le condizioni ideali per provare lo “scherzetto”. Si è visto subito con l’inizio travolgente (20-12) e con tutta la voglia di lottare per portarla a casa questa A2 che era diventata l’obiettivo con gli arrivi estivi di Sansalone e Tosi, con l’aggiunta di Poletti in corso d’opera che andava a coprire proprio lo spot carente, la crescita personale delle Sorelle Bandiera della foresteria (Paleari, Picasso e Leonardini che spesso dimentichiamo siano ancora Under 20), dopo le 11 vittorie consecutive e lo spareggio di Sardex. Neppure l’importante infortunio di Zignego e la presenza a scartamento ridotto di Zappatore in questo ultimo mese e mezzo hanno demoralizzato il gruppo con Pregliasco e Guidetti (entrambe 2003) a ricavare minuti. Forse Puianello sbaglia nel voler giocare a Scandiano per poter avere più pubblico e non nella sua palestra. Fatto sta che Paleari e Picasso scavano il solco con i loro tiri da fuori e solo una situazione falli difficilissima che obbliga a rotazioni anticipate e profonde consente il recupero alle emiliane. La difesa però tiene, all’intervallo si è pari a quota 29, il punteggio basso dice già che tutto si risolverà all’ultimo tiro.

E succede così anche se la partita sembra finita sul più 7 al 39’ ma la “tripla” della disperazione delle locali, una palla persa che regala un libero ci riporta a più 3 con 47” sul cronometro e palla in mano. Il pressing da buoni frutti a Puianello che recupera con il pressing a metà campo e vola 2 c 1 ma Tosi stoppa, subisce fallo e successivo antisportivo, un fischio giusto e difficile. Sono quattro tiri liberi e palla, la partita può finire lì e Tosi sbaglia solo il primo e poi fa tre su tre. Si perdono due palloni di troppo, Puianello ha tre tiri per avvicinarsi ma arriva a meno tre e le riesce solo il fallo su Picasso che chiude tutto con 4” sul cronometro imbucando il primo libero e avverando il sogno iniziato a fine agosto 2020 e raggiunto questo 11 luglio, 10 mesi e mezzo dopo, la stagione più lunga, faticosa mai giocata da tutti ma nel caldo torrido emiliano le gocce di sudore diventano gocce di champagne e si mischiano alle lacrime. Complimenti a tutti!

Allo staff eterogeneo fatto da amici che si conoscono e stanno bene insieme, con coach Dagliano, Giacomo Cacace e Vito Faranna che continuano la striscia di 4 campionati positivi dopo la promozione in B, primo anno con comoda salvezza, secondo anno con play-off interrotto per COVID e quarto con la promozione in A2. Questa società era in C Liguria 3 anni fa. Chapeu al Presidente Mazzieri e al Dirigente Responsabile Cambiaso. Alle ragazze tutte che non finiscono mai di stupire. Ai supporter, pochi in presenza per le regole Covid ma tutti davanti a Pc e tablet. La gara di Scandiano ha avuto 230 contatti medi nello streaming, l’11 luglio con Berrettini e gli Europei

E adesso festeggiate ,andate in vacanza subito perché si è già a metà luglio e fra un mese si ricomincia!

Puianello Basket - Amatori Savona 59 - 63 (10 -20; 29 -29; 45-40)

Puianello Basket : Otto 4, Montanari, Dell'asta 3, Pignagnoli 6, Albertini , Brevini 13, Martini 4, Corradini, Manzini 20, Fontanili, Boiardi 8, Graffagnino. All : Giroldi. Ass :Fontana

Amatori Pallacanestro Savona: Tosi 14, Pregliasco 2, Poletti 5, Guidetti, Sansalone 3, Picasso 12, Paleari 20, Leonardini 6, Zappatore, Franchello 1. All : Dagliano R . Ass : Cacace G. Faranna