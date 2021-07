Calcio, San Francesco. Varato il nuovo quadro dirigenziale per la stagione 2021/22

Tante società stanno provvedendo in questi giorni non solo a concludere le prime operazioni di mercato, ma anche a rinnovare i propri quadri tecnici in vista di una stagione, quella della ripartenza, particolarmente delicata sotto molteplici aspetti.

La San Francesco Loano non è stata da meno, ufficializzando il proprio assetto dirigenziale.

Presidente onorario: Padre Enzo

Presidente: Diego Burastero

Vice presidente: Marco Trocchio

Segretario/cassiere: Gianni Damonte

Vice segretario: Bruno Zanirato

Direttore sportivo: Roberto Burastero

Direttore generale: Michele Totire

Economo: Elisa Napoletano

Relazione con Genitori: Flavio Bassani

Consiglieri: Giuseppe Burlando, Simona Pastorino, Sara Richero, Paola Sbordone.

Stabilito anche lo staff tecnico della scuola calcio.

Primi calci 2013: Sergio Mandraccia

Primi calci 2014: Francesco Sperandeo

Piccoli amici 2015/16: Rudi Angusti

Preparatore motorio: Antonio Schiesaro

Preparatori portieri: Lorenzo Ceccarini e Gianvittorio Leoncini.

A giorni verrà reso noto anche lo staff tecnico del settore giovanile.