Calcio, Tornei Estivi. La seconda giornata dei quarti di finale della Savona Cup

E’ andata in scena anche la seconda giornata dei quarti di finale della Savona Cup, dopo Impresa Edile Petrit Lleshi e The Skugnizzi, si conoscono i nomi delle altre due squadre che restano in corsa per il titolo.

Nella gara delle 20.00 vincono senza troppe difficoltà i ragazzi della Vecchia Savona 1880, il 9 a 3 contro i Lilt Boys Valleggia vale l’accesso alla semifinale. Ibrahim Sabally è invece l’MVP della gara, premiato con una sacca dello sponsor tecnico Jako. Nella seconda sfida invece sono gli uomini di Serra del Pro Secco ad imporsi per 5 a 2 contro I Talla Boys, accedendo al turno successivo con merito. In questo caso è Paolo Cosentino il migliore in campo, premiato con un buono dal ristorante/pizzeria “Mario”.

VECCHIA SAVONA 1880 – LILT BOYS VALLEGGIA 9-3

Reti: Sabally, 5 Metalla, 2 Corcetta, Damonte – Marziano, 2 Alleteo.

PRO SECCO – I TALLA BOYS 5-2

Reti: Valdora, Ottonello, Orcino, Cosentino, Martino – Kryemadhi, Pellizzari.

Ammoniti: Pellizzari (I Talla Boys).