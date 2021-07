Tutto confermato. Alessio Tissone lascia il Vado e passa alla Lavagnese

Come anticipato 48 ore fa, Alessio Tissone è diventato un nuovo giocatore della Lavagnese, non rimanendo in rossoblu. Lo scouting a Ponente del club levantino ha portato buoni frutti, dato che sono stati diversi i difensori centrali sondati sul nostro territorio.

Il comunicato bianconero:

La Società è lieta di comunicare che ha firmato negli uffici di Via Riboli un forte difensore centrale.

Classe 1998, 1 metro e 84 centimetri di altezza, ex Primavera Sampdoria, Alessio Tissone è da oggi un nuovo calciatore della Lavagnese.

Cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, il savonese colleziona 40 presenze e 1 rete con la formazione Primavera, ceduto al Gavorrano nel 2017 gioca in Serie C 6 partite per andare poi in prestito al Rezzato di Prina e Gilardino dove colleziona 18 presenze raggiungendo i Play-off di Serie D.

Nella stagione successiva si accasa all'Imolese, sempre in Serie C, dove disputa 8 gare. Nel 2019 passa al Savona in Serie D dove gioca 22 partite da protagonista. Nella stagione appena conclusa abbiamo avuto modo di osservarlo da vicino in quel di Vado, dove ha messo insieme 33 presenze trascinando spesso l'intero reparto difensivo.

Ad Alessio va il più caloroso benvenuto certi che anche grazie al suo aiuto entrambi potremo toglierci grandi soddisfazioni.