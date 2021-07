Riviera Beach Volley, è partito alla Marina di Loano il Circuito regionale Menabrea

Quattro campi e 32 coppie alla Marina di Loano per la tappa inaugurale del Circuito Menabrea targato Riviera Beach Volley. Un torneo 2x2 misto, un serie Beach 2 federale maschile e femminile sono andati in scena nel corso di uno splendido week-end di sole. Le competizioni, valide sia per il sistema federale Fipav a punti sia per il circuito regionale con master finale previsto ad Albissola Marina il 28 e il 29 agosto, hanno goduto di un ottimo livelli di spettacolo soprattutto grazie alla presenza di atleti liguri di prima fascia. Vero e proprio matador della due giorni Alberto Amisano in grado di vincere sia il 2x2 misto con Ombretta di Bari che il 2x2 maschile con Felix Arpino in due combattutissime finali terminate entrambe al terzo set. Sul versante femminile, la conferma al primo posto del talentuoso duo savonese Botta - Valdora, in grado ormai di competere a livello nazionale non solo più nel settore juniores ma anche nei serie Beach 1 e potenzialmente anche all'accesso delle qualificazioni al Campionato Italiano assoluto.

Grande la soddisfazione del neopresidente Riviera Beach Volley ASD: "Dopo due anni di stop dell'intera attività causa Covid - spiega Alessio Marri - appena dichiarata zona bianca ci siamo mossi in tempi record organizzando ad Albissola un B12500 con i migliori giocatori di tutto il Nord Italia e il Circuito Menabrea che toccherà non solo la provincia di Savona ma anche Genova e San Bartolomeo al Mare". Proprio in quest'ultima località in collaborazione con la GV Sport San Bartolomeo sarà realizzata la seconda tappa del circuito. Birra omaggio sempre incentivando il bere consapevole e tanto gioco e divertimento. Il circuito infatti prevede infatti sfide individuali con reti multinet e beerpong in ottica goliardica. Dopo Loano e San Bartolomeo, Ceriale, Genova, Savona e infine Albissola Marina saranno teatro di un nuovo modo di fare beach volley. "Ricerchiamo un connubio speciale - racconta Marri - lo spettacolo del beach volley deve correre di pari passo con la promozione turistica delle località ospitanti". Ogni location infatti avrà un mini-spot con immagini di repertorio e girati spesso suggestivamente con droni per mostrare ad atleti e appassionati le bellezze della terra ligure.

In ottica meramente sportiva ogni tappa assegnerà un punteggio utile a stabilire il ranking e le teste di serie finali. Soleluna Beach e Bagni Lido ospiteranno le finalissime mentre per tutta la stagione Riviera Beach Volley presso i stabilimenti 20 Riviera di Varigotti svolgeranno corsi di avviamento al beach volley condotti da Irene Apicella responsabile della divisione RBV Young.