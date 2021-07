Calcio, Priamar. Il club non replica a Marinelli: "Ma ci riserviamo di agire in sede legale"

La nota rossoblu:

Si fa riferimento alle dichiarazioni rilasciate dal sig. Simone Marinelli, vice Presidente della Società Pro Savona Calcio, rilasciate su Facebook, poi riprese e riportate in data 15 luglio 2021 dai quotidiani on line della città. Al riguardo, si prende atto del contenuto delle dichiarazioni afferenti la scrivente Società ed il suo responsabile del Settore Giovanile e, contestandone la veridicità, si tralascia ogni commento in merito per evitare ogni inutile e sterile polemica. La US PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD ed il sig. Gianfranco Pusceddu in via personale si riservano ogni valutazione, eventualmente anche in sede legale e giudiziaria, per tutelare l'immagine della società e del sig. Gianfranco Pusceddu.