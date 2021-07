Luci accese al “Rondoni” di Via delle Trincee, questa sera vanno in scena le due semifinali dalla 4° edizione della Savona Cup. Le quattro squadre rimaste in gara si daranno battaglia vera, alla ricerca della vittoria che vale l’accesso alla finalissima del 17 luglio. Questo il programma delle due sfide:

20.30 IMPRESA EDILE PETRIT LEESHI - THE SKUGNIZZI

21.30 VECCHIA SAVONA 1880 - PRO SECCO