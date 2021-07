Calcio, Tornei Estivi. La versione rosa della Savona Cup viene vinta dall'Atletico Madrink

La Savona Cup si è tinta di rosa nella serata di ieri, al “Rondoni” di Via delle Trincee è infatti andato in scena il triangolare del torneo femminile organizzato per la prima volta dalla Libertas.

A trionfare sono state le ragazze dell’Atletico Madrink, capaci di imporsi in entrambe le gare. Sul secondo gradino del podio si piazzano invece Le Fancalcista, che nell’ultima gara hanno strapazzato il CSKA Il Polmone.

Ad essere eletta miglior giocatrice della manifestazione, premiata con una sacca Jako e un buono dal ristorante/pizzeria “Mario”, è stara Sara Marchetti. E’ invece Olivia Stevanin a vincere la classifica marcatori, con un bottino di quattro reti. Premiata anche Isabella Minetti per la simpatia.

Un appuntamento che ha messo solamente le basi per un torneo tutto al femminile, che nella prossima estate andrà ad affiancarsi a quello affermato del maschile.

20.00 ATLETICO MADRINK – LE FANCALCISTE 2-1

Reti: Marchetti, autogoal – Pensi.

20.50 ATLETICO MADRINK – CSKA IL POLMONE 4-2

Reti: 3 Malacrida, Marchetti – 2 Olivieri.

21.40 LE FANCALCISTA – CSKA IL POLMONE 5-1

Reti: 4 Stevanin, Pensi – Briano.