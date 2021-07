Calciomercato. Il calcio dilettantistico ritrova Simone Saettone, giocherà con la maglia della Letimbro

L'Asd Letimbro comunica di aver tesserato per per la stagione 2021/22 Simone Saettone attaccante classe 1999, con esperienza nei settori giovanili di Savona Entella ed Albissola , prima di interrompere l'attività agonistica per motivi di lavoro ed a causa della pandemia.

"Il ragazzo ha mostrato davvero tanta voglia di ricominciare a giocare compatibilmente con gli impegni di lavoro che naturalmente rimane la priorità. Per farlo ha scelto la Letimbro perché è una squadra giovane con tanti ragazzi di qualità ed un entusiasmo espresso dall' allenatore che gioca sempre in modo divertente ed offensivo: proprio per questo dovendo sopperire alle partenze di Artimagnella e Veneziano ed il ritiro dall'attività agonistica di Vanara, nonché nell'incertezza sul futuro di Andrea Cossu, la società si è voluta assicurare un giovane di talento al quale affiancherà nei prossimi giorni un paio di promettenti giovani come da richiesta di Mister Oliva"